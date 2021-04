Si Chloé Paquet a échoué au premier tour du tournoi de Bogota lundi, l'autre Française issue des qualifications présente dans le tableau du tournoi colombien s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Il s'agit de Harmony Tan. La joueuse de 23 ans, 190eme au classement, a remporté son premier match sur le circuit WTA depuis août 2020, contre Mihaela Buzarnescu : 6-3, 6-3 en 1h45. Dans une rencontre où les deux joueuses ont galéré au service (5 doubles-fautes et 3 breaks concédés par la Française, 10 doubles-fautes et six breaks concédés par la Roumaine), Tan a fini par avoir le dernier mot dans le premier set en breakant à 3-2. Dans le deuxième, elle a pris le service adverse d'entrée, puis Buzarnescu est revenue à 2-2, mais la Française l'a breakée de nouveau à 3-3 et 5-3 pour l'emporter. Elle devrait gagner environ 16 places au prochain classement et ainsi grimper au plus haut rang de sa carrière lundi. Tan sera opposée à la qualifiée chilienne Daniela Seguel, 213eme mondiale, qui a éliminé la gagnante du tournoi de Lyon, Clara Tauson : 3-6, 6-3, 6-2 en 2h27, à l'issue d'une rencontre ponctuée de douze breaks. La Française aura un vrai coup à jouer !

Zidansek et Rus au rendez-vous

Éliminée en qualifications à Miami par la Française Océane Dodin, Tamara Zidansek a pris la direction de Bogota, où elle est tête de série n°5 cette semaine. Et le tournoi colombien a plutôt bien débuté pour la Slovène, qui s'est imposée 6-0, 7-5 en 1h15 contre Anna Kalinskaya pour son entrée en lice, malgré cinq doubles-fautes et deux breaks concédés. Zidansek a déroulé dans le premier set, avant de connaitre plus de difficulté dans le deuxième, où elle a été breakée d'entrée, avant d'égaliser dans la foulée, puis breaker à 4-3. La Slovène a manqué une première balle de match à 5-4, s'est fait débreaker (5-5), mais a pris le service adverse sur un jeu blanc à 6-5 pour s'imposer. Une autre tête de série a fait respecter la logique, en la personne d'Arantxa Rus, n°3, qui a dominé Irina Maria Bara en trois sets et 2h35 de jeu : 6-4, 5-7, 6-4. Les deux joueuses ont connu d'énormes problèmes au service, avec 11 doubles-fautes commises et 10 breaks concédés par la Roumaine, et 15 doubles-fautes commises et 5 breaks concédés par la Néerlandaise ! Dans le dernier set, un seul jeu a été remporté par la serveuse, celui à 3-3 par Rus, et cela a fait toute la différence.

Errani toujours là

En revanche, la tête de série n°2, Sara Sorribes Tormo, n'est pas parvenue à tenir son rang. La 48eme mondiale a subi la loi de la 112eme, Sara Errani, bientôt 34 ans et ancienne finaliste de Roland-Garros. L'Italienne, comme toujours friable au service (0 ace, 9 doubles-fautes), s'est imposée 7-5, 7-5 en 2h11, dans un match marqué par 14 breaks (dont 9 dans le premier set !). Errani s'est fait peur dans la deuxième manche, où elle a mené 5-1, avant de perdre deux dois son service, et finalement signer le break décisif à 6-5. La tête de série n°7, Tereza Martincova, verra également les huitièmes de finale, grâce à son succès 4-6, 6-4, 6-4 en 2h17 contre Leonie Kung, dans un match marqué par onze breaks, où elle a été menée 4-2 dans le troisième set avant d'aligner quatre jeux de suite.



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Tenante du titre (en 2019) : Amanda Anisimova (USA)



Huitièmes de finale

S.Zheng (CHN, n°1) - Voegele (SUI)

Osorio Serrano (COL, WC) - Martincova (RTC, n°7)

Seguel (CHI, Q) - Tan (FRA, Q)

Arruabarrena (ESP, Q) - Paolini (ITA, n°6)



Y.Wang (CHN, n°8) - Tomova (BUL)

Parrizas Diaz (ESP, Q) - Rus (PBS, n°3)

Zidansek (SLO, n°5) - Gatto-Monticone (ITA, Q)

Bolsova (ESP) - Errani (ITA)



1er tour

S.Zheng (CHN, n°1) bat Arconada (USA) : 6-3, 6-1

Voegele (SUI) bat Paquet (FRA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Osorio Serrano (COL, WC) bat Vickery (USA) : 6-3, 6-2

Martincova (RTC, n°7) bat Kung (SUI) : 4-6, 6-4, 6-4



Seguel (CHI, Q) bat Tauson (DAN, n°4) : 3-6, 6-3, 6-2

Tan (FRA, Q) bat Buzarnescu (ROU) : 6-3, 6-3

Arruabarrena (ESP, Q) bat Plazas (COL, WC) : 6-0, 6-1

Paolini (ITA, n°6) bat Ahn (USA) : 6-3, 6-0



Y.Wang (CHN, n°8) bat Arango (COL, WC) : 6-4, 5-7, 7-5

Tomova (BUL) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-3

Parrizas Diaz (ESP, Q) bat Bucsa (ESP) : 6-3, 6-2

Rus (PBS, n°3) bat Bara (ROU) : 6-4, 5-7, 6-4



Zidansek (SLO, n°5) bat Kalinskaya (RUS) : 6-0, 7-5

Gatto-Monticone (ITA, Q) bat Sharma (AUS) : 4-6, 7-5, 6-1

Bolsova (ESP) bat Schmiedlova (SVQ) : 6-4, 3-6, 6-1

Errani (ITA) bat Sorribes Tormo (ESP, n°2) : 7-5, 7-5