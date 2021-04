WTA - Bogota : Premier quart pour Tan !

Zidansek seule rescapée



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Quarts de finale



Tan (FRA, Q)

Huitièmes de finale



Tan (FRA, Q)





Le beau parcours de Harmony Tan en Colombie se poursuit ! Issue des qualifications à Bogota, la Française de 23 ans (190eme) va disputer les quarts de finale d'un tournoi WTA pour la première fois de sa carrière. Déjà titrée à sept reprises sur le circuit ITF, la Parisienne n'avait jamais vraiment brillé sur le circuit principal, avant cette semaine sur la terre colombienne.Mais rien ne fut simple pour la Française, qui a commis 7 doubles-fautes et a été breakée 4 fois. Elle a commencé le match en menant 3-0, puis Seguel est revenue à à 3-3, puis Tan a servi pour le set à 5-3, avant de se faire débreaker (5-4) et finalement prendre une nouvelle fois le service adverse (6-4). Dans le deuxième set, la Française a mené 3-1 puis 5-2 et a manqué trois balles de match à ce moment-là. Seguel a finalement débreaké (5-5) et tout s'est joué au tie-break, où Tan n'a pas tremblé et l'a emporté 7-3. Assurée de gagner au moins 24 places et de grimper au meilleur classement de sa carrière lundi prochain, la Française va tenter d'aller encore plus loin, mais il faudra battre l'Espagnole Lara Arruabarrena, 84eme mondiale et issue des qualifications également, vendredi.Il n'y aura qu'une seule tête de série en quarts de finale à Bogota : Tamara Zidansek, la n°5. La Slovène, 93eme mondiale, a dominé sans trembler la 177eme, Giulia Gatto-Monticone : 6-2, 6-3 en 1h11. Elle a très bien entamé le match en menant 4-1, puis a lâché l'un de ses breaks d'avance (4-2), mais sans conséquence. Scénario quasi-identique dans le deuxième set, où elle a mené 5-2, puis l'Italienne est revenue à 5-3, avant de se faire breaker blanc. Zidansek affrontera une autre Italienne pour une place dans le dernier carré : Sara Errani.La Tchèque a bien débuté la rencontre en menant 2-1, mais la 180eme mondiale a débreaké dans la foulée, puis à 4-3 pour empocher le premier set. Dans le deuxième, Osorio Serrano a rapidement mené 5-2, puis a perdu l'un de ses breaks d'avance, mais a conclu sans trembler avec un nouveau break à 5-3. Elle affrontera la Suissesse Stefanie Voegele.Voegele (SUI) - Osorio Serrano (COL, WC)- Arruabarrena (ESP, Q)Tomova (BUL) - Parrizas Diaz (ESP, Q)Zidansek (SLO, n°5) - Errani (ITA)bat S.Zheng (CHN, n°1) : 6-4, 6-1bat Martincova (RTC, n°7) : 6-3, 6-3bat Seguel (CHI, Q) : 6-4, 7-6 (3)bat Paolini (ITA, n°6) : 2-6, 6-4, 6-2bat Y.Wang (CHN, n°8) : 6-3, 6-3bat Rus (PBS, n°3) : 7-6 (4), 2-6, 6-1bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 6-3bat Bolsova (ESP) : 6-4, 6-4