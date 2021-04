WTA - Bogota : Paquet a craqué contre Voegele

L'histoire se répète pour Chloé Paquet. Elle semble même se répéter inlassablement pour la jeune joueuse française de 26 ans. Toujours en quête d'une première victoire sur le circuit principal depuis la reprise du tennis après la longue interruption provoquée par la pandémie mondiale de Covid-19, Paquet a encore échoué, ce lundi au 1er tour du tournoi de Bogota (Colombie). Opposée à Stephanie Voegele pour son troisième match en trois jours sur la terre battue colombienne après ses deux succès (face à Samudio et Anderson) en qualifications, la Versaillaise classée au 186eme rang mondial s'est inclinée en trois sets (3-6, 6-1, 6-4). Une fois de plus sortie d'entrée dans un tournoi, Paquet avait pourtant mieux démarré le match que son adversaire, 127eme au classement WTA. Malheureusement pour elle, après avoir remporté le premier set, l'autre représentante française à Bogota avec Harmony Tan s'est écroulée.

Paquet s'accroche, mais insuffisamment

Balayée dans la deuxième manche par la Suissesse, Paquet s'est encore retrouvé très vite distancée dans le troisième set, qui a vu Voegele mener rapidement 4-1 puis 5-2. La Francilienne s'est accrochée cette fois. Elle a même comblé l'un de ses deux breaks de retard, mais pas le deuxième et la 127eme mondiale a pu se défaire définitivement de la Tricolore sur sa deuxième balle de match, à 5-4. A Palerme, en août dernier, Paquet avait déjà craqué (face à l'Italienne Di Giuseppe) alors qu'elle ne pouvait mieux débuter la partie (6-0).



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Tenante du titre (en 2019) : Amanda Anisimova (USA)



1er tour

S.Zheng (CHN, n°1) bat Arconada (USA) : 6-3, 6-1

Voegele (SUI) bat Paquet (FRA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Osorio Serrano (COL, WC) - Vickery (USA)

Kung (SUI) - Martincova (RTC, n°7)



Tauson (DAN, n°4) - Seguel (CHI, Q)

Buzarnescu (ROU) - Tan (FRA, Q)

Arruabarrena (ESP, Q) - Plazas (COL, WC)

Paolini (ITA, n°6) bat Ahn (USA) : 6-3, 6-0



Y.Wang (CHN, n°8) bat Arango (COL, WC) : 6-4, 5-7, 7-5

Tomova (BUL) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-3

Parrizas Diaz (ESP, Q) bat Bucsa (ESP) : 6-3, 6-2

Bara (ROU) - Rus (PBS, n°3)



Zidansek (SLO, n°5) -Kalinskaya (RUS)

Sharma (AUS) - Gatto-Monticone (ITA, Q)

Schmiedlova (SVQ) - Bolsova (ESP)

Errani (ITA) - Sorribes Tormo (ESP, n°2)