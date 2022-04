WTA - Bogota : Le titre pour Tatjana Maria

Tatjana Maria attendait ça depuis près de quatre ans. Titrée sur le gazon de Majorque en 2018, l’Allemande a ajouté une deuxième ligne à son palmarès à l’occasion de la finale du tournoi WTA de Bogota. Opposée à la Brésilienne Laura Pigossi, elle aussi issue des qualifications, la 237eme mondiale a attendu le tout dernier moment pour faire la différence lors de la première manche. En effet, il a fallu attendre le huitième jeu pour voir la première et seule balle de break. Tatjana Maria n’a pas tremblé au moment de la convertir puis a empoché le set sur un jeu blanc. Si l’entame de la deuxième manche a été accrochée, c’est Laura Pigossi qui a pris le service adverse en premier pou mener cinq jeux à deux et servir pour égaliser. Mais, après avoir manqué sa première balle de set, la 212eme mondiale a cédé son service. Toutefois, dans la foulée, la Brésilienne s’est repris et a conclu la manche sur l’engagement de l’Allemande. Cette dernière a poussé d’entrée lors de la dernière manche mais c’est dans le troisième jeu qu’elle a pu faire la différence. Pas mise en difficulté sur son engagement par la suite, avec aucune balle de break à sauver, Tatjana Maria a conclu à sa deuxième balle de match (6-3, 4-6, 6-2 en 2h29’).



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 216 747€)

Tenante du titre : Maria Camilia Osorio Serrano (COL)



Finale

Maria (ALL, Q) bat Pigossi (BRE, Q) : 6-3, 4-6, 6-2



Demi-finales

Pigossi (BRE, Q) bat Osorio Serrano (COL, n°1) : 7-5, 7-6 (2)

Maria (ALL, Q) bat Rakhimova (RUS) : 6-2, 6-2



Quarts de finale

Osorio Serrano (COL, n°1) bat Avanesyan (RUS) : 6-1, 6-4

Pigossi (BRE, Q) bat Yastremska (UKR) : 6-2, 4-6, 7-6 (3)

Maria (ALL, Q) bat Bjorklund (SUE) : 6-1, 6-4

Rakhimova (RUS) bat Bara (ROU) : 6-3, 4-6, 6-2



Huitièmes de finale

Osorio Serrano (COL, n°1) bat Oz (TUR, Q) : 6-3, 7-6 (4)

Avanesyan (RUS) bat Stefanini (ITA) : 6-2, 6-2

Yastremska (UKR) bat Errani (ITA) : 6-3, 7-6 (3)

Pigossi (BRE, Q) bat Gorgodze (GEO) : 6-3, 6-2



Bjorklund (SUE) bat Lizarazo (COL, WC) : 6-1, 6-4

Maria (ALL, Q) bat Peterson (SUE, n°3) : 6-1, 6-4

Bara (ROU) bat Lamens (PBS, Q) : 6-0, 0-6, 6-4

Rakhimova (RUS) bat Haddad Maia (BRE, n°2) : 4-6, 6-3, 6-4



1er tour

Osorio Serrano (COL, n°1) bat In-Albon (SUI) : 7-6 (4), 2-6, 2-2 abandon

Oz (TUR, Q) bat Seguel (CHI, Q) : 6-2, 7-5

Stefanini (ITA) bat Papamichail (GRE) : 6-3, 6-4

Avanesyan (RUS) bat Dart (GBR, n°8) : 6-1, 6-2



Yastremska (UKR) bat Udvardy (HUN, n°4) : 7-5, 6-1

Errani (ITA) bat Voegele (SUI) : 6-0, 6-3

Gorgodze (GEO) bat Monroy (COL, WC) : 6-0, 6-3

Pigossi (BRE, Q) bat Tan (FRA, n°5) : 6-4, 6-3



Lizarazo (COL, WC) bat Schmiedlova (SLQ, n°6) : 4-6, 7-6 (1), 6-2

Bjorklund (SUE) bat Zarazua (MEX) : 6-1, 6-3

Maria (ALL, Q) bat Carle (ARG, Q) : 6-1, 6-2

Peterson (SUE, n°3) bat Herazo Gonzalez (COL, WC) : 6-4, 6-3



Lamens (PBS, Q) bat Sharma (AUS, n°7) : 6-4, 1-6, 6-4

Bara (ROU) bat Ormaechea (ARG) : 6-3, 7-5

Rakhimova (RUS) bat Krunic (SER) : 6-2, 3-6, 7-5

Haddad Maia (BRE, n°2) bat Jani (HUN) : 6-4, 4-6, 7-5