WTA - Birmingham : Halep se joue de Boulter et rallie le dernier carré

Boulter n’a pas tenu face à Halep

Simona Halep a mis fin aux espoirs de succès britannique à Birmingham. La Roumaine, tête de série numéro 2, s’est imposée en deux manches face à Katie Boulter afin de rallier le dernier carré du tournoi. Pourtant, c’est la 141eme mondiale qui a pris l’ascendant dans le jeu avec un premier engagement remporté blanc puis deux balles de break obtenues dans la foulée. Toutefois, la 20eme joueuse mondiale a tenu bon et les a effacées. A partir de là, les deux adversaires ont été solides au service jusqu’au neuvième jeu. C’est à ce moment que Simona Halep a pris les choses en main. A sa quatrième opportunité, la tête de série numéro 2 a pris le service de Katie Boulter avant de conclure le premier set dès que l’occasion a pu se présenter.Dos au mur et portée par le public, Katie Boulter est parvenue à faire ce qu’elle avait manqué en début de match. Dès le premier jeu de la deuxième manche, la Britannique a pris le service de la Roumaine. Mais ce jeu remporté a surtout été son dernier dans ce match. En effet, après avoir immédiatement effacé son jeu de service de retard, Simona Halep n’a quasiment plus rien laissé à son adversaire, qui n’a eu qu’une maigre balle de débreak dans l’avant-dernier jeu pour essayer d’inverser la tendance. Remportant six jeux consécutivement, Simona Halep a validé son billet pour le dernier carré (6-4, 6-1 en 1h16’) avec la tête de série numéro 3 Camila Giorgi ou Beatriz Haddad Maia, qui a conclu son match face à Magdalena Frech plus tôt dans la journée (6-1, 5-7, 7-6 en 2h45’). L’autre demi-finale opposera Shuai Zhang, tombeuse de Dayana Yastremska (7-5, 6-4 en 1h17’) à Sorana Cirstea, tête de série numéro 6, qui a pris le meilleur sur Donna Vekic (5-7, 6-3, 6-4 en 2h27’).