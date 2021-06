WTA - Birmingham : Garcia s'est fait peur

Elle a eu besoin de 2h29, mais Caroline Garcia a fini par battre Harriet Dart pour son premier match sur gazon depuis deux ans. Au premier tour du tournoi de Birmingham, la Française, 74eme mondiale, s'est imposée 7-5, 4-6, 6-4 contre la 142eme au terme d'un match où elle a souffert jusqu'au bout alors qu'elle semblait l'avoir en main. Irrégulière au service (5 aces, 6 doubles-fautes), Garcia a connu beaucoup de mal sur ses mises en jeu, se faisant breaker à six reprises. Menée 4-2 dans la première manche, elle a réussi à la remporter en gagnant les quatre derniers jeux et en sauvant une balle de set à 5-3. Dans la deuxième, elle a perdu trois fois son service et a vu son adversaire égaliser à un set partout. Elle semblait ensuite très bien partie pour l'emporter rapidement dans le troisième set en menant 5-1, mais Dart a sauvé deux balles de match à 5-2 et est revenue à 4-5, avant de se faire breaker blanc sur son dernier jeu de service, et donc perdre ce match. Au deuxième tour, Garcia sera opposée pour la première fois de sa carrière à la 50eme mondiale Marie Bouzkova, qui a battu 3-6, 6-1, 6-2 en 2h01 la Taïwanaise Su-Wei Hseih, en perdant deux fois son service.



BIRMINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 194 268€)

Tenante du titre (2019) : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Tomljanovic (AUS)

Vandeweghe (USA, Q) - Kr.Pliskova (RTC)

Garcia (FRA) bat Dart (GBR, WC) : 7-5, 4-6, 6-4

Bouzkova (RTC, n°8) bat Hsieh (TPE) : 3-6, 6-1, 6-2



Kasatkina (RUS, n°4) - Hercog (SLO)

Brengle (USA) - Kostyuk (UKR)

Stosur (AUS, WC) - Martincova (RTC, Q)

Davis (USA) - Ostapenko (LET, n°5)



Zhang (CHN, n°6) - Diatchenko (RUS, Q)

Golubic (SUI) - Watson (GBR)

Giorgi (ITA) - Gatto-Monticone (ITA, Q)

Jones (GBR, WC) - Vekic (CRO, n°3)



Ferro (FRA, n°7) - Mladenovic (FRA)

Stojanovic (SER) - Potapova (RUS)

Fernandez (CAN) - Wang (CHN, Q)

McNally (USA) - Jabeur (TUN, n°2)