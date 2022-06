WTA - Birmingham : Garcia s'arrache, Halep trois ans plus tard

Voilà une victoire qui fait du bien ! Après avoir passé un tour à Roland-Garros et un tour à Nottingham, Caroline Garcia, de retour d'une blessure à un pied, a également franchi le premier tour du côté de Birmingham. La n°74 mondiale était opposée à la n°51, Viktorija Golubic, et elle s'est arrachée pour l'emporter 6-7, 6-4, 7-6 après 2h46 de jeu et un total de onze breaks. La Française a perdu la première manche alors qu'elle l'avait pourtant bien commencée, en menant 5-2, mais elle a manqué quatre balles de set à 5-3 puis deux à 6-5, et elle s'est finalement inclinée au tie-break (7-5). Le deuxième set a été moins riche en rebondissements, avec seulement un break en faveur de la Française, à 3-3 pour revenir à un set partout. Tout s'est donc joué dans le troisième, où les joueuses se sont breaké quatre fois chacune. Garcia a raté une balle de match à 6-5 sur son service, et la Suissesse a arraché le tie-break. Un tie-break où elles se sont rendu coup pour coup. La Française a encore manqué une balle de match à 6-5, mais la troisième a été la bonne, à 7-6, et la voici donc au deuxième tour. Ce sera face à l'Américaine Riske, qui l'a battue la semaine dernière, ou la Britannique Boulter.

Halep au rendez-vous



Back with a bang in Birmingham 💥

2019 Wimbledon champion 🇷🇴 @Simona_Halep wins on her return to the grass!#RothesayClassic pic.twitter.com/tICQCPsKBv



— wta (@WTA) June 13, 2022

Une seule tête de série était au programme ce lundi à Birmingham, et elle s'est imposée. Simona Halep, la n°2, a disposé de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko sur le score de 6-1, 6-4 en 1h18 pour rallier le deuxième tour.(le covid avait annulé la saison sur herbe en 2020, et elle était blessée au mollet en 2021), et elle avait visiblement encore de bons repères. Halep a débuté le match tambour battant en menant 3-0, puis 5-1, avant de conclure sur un jeu blanc. Dans le deuxième, elle a été menée 3-1, mais a égalisé à 3-3 sur un break blanc, avant de prendre le service adverse au meilleur moment, à 4-4, et conclure une fois de plus sur un jeu blanc. La n°20 mondiale affrontera l'invitée britannique Dart au tour suivant.