WTA - Berlin : Cornet s'arrête en demies

Alizé Cornet n'avait jamais été aussi proche de disputer sa toute première finale sur le circuit WTA depuis celle de l'édition 2019 du tournoi de Lausanne. Ce samedi, la Française, 63eme joueuse mondiale, s'est finalement inclinée en demi-finales du tournoi WTA 500 de Berlin en Allemagne, sur gazon, face à la Suissesse Belinda Bencic, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°5, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h48 de jeu. La première manche pourra donner des regrets à la Française. Après avoir été breakée la première, à 2-2, la Tricolore s'y est ensuite reprise à deux fois avant de débreaker, à 3-4. Après un nouveau service cédé à 5-5, Alizé Cornet a eu, dans la foulée, quatre opportunités de recoller à 6-6. Dans ce même jeu, âprement disputé, c'est finalement son adversaire qui a remporté cette première manche, au bout de sa quatrième tentative (7-5). Dans la deuxième et dernière manche, la moins bien classée des deux a été breakée, blanc, d'entrée, avant de louper deux opportunités de débreaker dans la foulée. Après une nouvelle balle de débreak à 2-3, la 63eme joueuse mondiale est parvenue à ses fins, sur un débreak blanc, à 3-4. Toutefois, la Française a cédé son service suivant, avant de s'incliner sur un ultime jeu blanc (6-4).



BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Première édition



Demi-finales

Samsonova (RUS, Q) - Azarenka (BIE, n°7)

Bencic (SUI, n°5) bat Cornet (FRA) : 7-5, 6-4



Quarts de finale

Samsonova (RUS, Q) bat Keys (USA) : 7-6 (4), 2-6, 7-6 (0)

Azarenka (BIE, n°7) bat Pegula (USA) : 6-2, 5-7, 6-4

Cornet (FRA) bat Muguruza (ESP, n°6) : 4-6, 6-3, 7-6 (5)

Bencic (SUI, n°5) bat Alexandrova (RUS) : 6-4, 4-6, 7-6 (4)



2eme tour

Keys (USA) bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 1-6, 7-5

Samsonova (RUS, Q) bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 6-3

Pegula (USA) bat Ka.Pliskova (RTC, n°4) : 7-5, 6-2

Azarenka (BIE, n°7) bat Kerber (ALL) : 6-3, 7-5



Muguruza (ESP, n°6) bat Rybakina (KAZ) : 6-4, 6-3

Cornet (FRA) bat Andreescu (CAN, n°3) : 7-6 (2), 7-5

Bencic (SUI, n°5) bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-5



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Keys (USA) bat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-4

Samsonova (RUS, Q) bat Vondrousova (RTC) : 6-4, 7-6 (6)

Kudermetova (RUS) bat Muchova (RTC, n°8) : 7-6 (5), 5-7, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Bye

Pegula (USA) bat Baptiste (USA, Q) : 6-6 (4-4) abandon

Kerber (ALL) bat Doi (JAP, Q) : 6-2, 6-1

Azarenka (BIE, n°7) bat Petkovic (ALL, WC) : 6-4, 7-6 (2)



Muguruza (ESP, n°6) bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-2

Rybakina (KAZ) bat Rogers (USA) : 2-6, 6-3, 6-4

Cornet (FRA) bat Anisimova (USA) : 6-3, 6-1

Andreescu (CAN, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°5) bat Niemeier (ALL, Q) : 4-6, 6-4, 7-5

Martic (CRO) bat Muhammad (USA, Q) : 7-6 (0), 4-6, 6-3

Alexandrova (RUS) bat Kalinskaya (RUS, WC) : 6-3, 6-2

Svitolina (UKR, n°2) - Bye