WTA - Berlin : Cornet réussit ses débuts sur gazon

BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

1er tour

Cornet (FRA)

Battue d'entrée à Roland-Garros, par sa compatriote Harmony Tan, Alizé Cornet espère repartir sur une nouvelle dynamique avec la saison sur gazon, et elle a très bien commencé, avec une victoire sur Amanda Anisimova au premier tour à Berlin. La 63eme mondiale a battu la 79eme sur le score de 6-3, 6-1 en 1h15. La Française a débuté le match de la meilleure des façons, en menant 5-0. Elle a ensuite perdu l'un de ses services d'avance (5-2) mais a réussi à conclure à 5-3, sur sa cinquième balle de set, après avoir sauvé trois balles de débreak.Voilà qui s'annonce prometteur pour la suite, et le deuxième tour face à la tête de série n°3 Bianca Andreescu, éliminée d'entrée à Roland-Garros par la future demi-finaliste, Tamira Zidansek.- ByeFrech (POL, Q) - Keys (USA)Vondrousova (RTC) - Samsonova (RUS, Q)Kudermetova (RUS) - Muchova (RTC, n°8)- ByePegula (USA) - Baptiste (USA, Q)Kerber (ALL) - Doi (JAP, Q)Petkovic (ALL, WC) - Azarenka (BIE, n°7)Muguruza (ESP, n°6) - Cirstea (ROU)Rybakina (KAZ) - Rogers (USA)bat Anisimova (USA) : 6-3, 6-1- ByeBencic (SUI, n°5) - Niemeier (ALL, Q)Martic (CRO) - Muhammad (USA, Q)bat Kalinskaya (RUS, WC) : 6-3, 6-2- Bye