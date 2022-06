WTA - Berlin : Bencic et Gauff tiennent leur rang

Bencic lâche un set



Repeating last week's result from 's-Hertogenbosch 🔂



🇨🇭 @BelindaBencic defeats Kalinskaya to reach a seventh career quarterfinal on grass!#bett1open pic.twitter.com/v2GZKcSV3q

— wta (@WTA) June 16, 2022

Il y aura six têtes de série en quarts de finale du tournoi de Berlin. Ce jeudi en fin de programme, Coco Gauff et Belinda Bencic ont validé leur ticket, en battant des adversaires moins bien classées. L'Américaine (n°7), finaliste du dernier Roland-Garros, a montré que l'enchaînement terre battue - gazon n'était pas un problème pour elle.Elle a largement dominé le premier set en breakant trois fois son adversaire en trois occasions, puis dans le deuxième, Wang a mené 4-2, avant de d'écrouler et perdre quatre jeux de suite, ce qui a permis à Gauff de décrocher sa qualification pour le premier quart de sa carrière sur gazon. L'Américaine affrontera Karolina Pliskova, finaliste du dernier Wimbledon, pour une place dans le dernier carré. Un choc qui promet énormément !Belinda Bencic (n°8), quant à elle, a eu besoin de plus de temps pour disposer de la Russe Anna Kalinskaya, qu'elle avait battue en deux sets au même stade la semaine dernière à 'S-Hertogenbosch. La Suissesse l'a emporté 6-4, 1-6, 6-4 en 1h56. Un break à 4-4 lui a permis d'empocher le premier set, puis elle a craqué dans le deuxième en cédant sa mise en jeu à 1-0 et 4-1. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où un break à 1-0 puis à 4-1 lui ont permis de décrocher son billet pour les quarts de finale.