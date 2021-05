WTA - Belgrade : Putintseva passe entre les gouttes

BELGRADE (Serbie, WTA 250, terre battue, 193 677 €)

La première journée de la première édition du tournoi de Belgrade a été chaotique, avec de nombreuses interruptions dues à la pluie et des rencontres qui ont été reportées à mardi. Yulia Putintseva, 35eme mondiale et tête de série n°2 du tournoi (et virtuellement n°1 car Anastasia Pavlyuchenkova, la joueuse la mieux classée lors du tirage au sort, a déclaré forfait), est tout de même parvenue à passer entre les gouttes, et éliminer Kaja Juvan (100eme) en trois sets et 2h19 de jeu : 4-6, 6-2, 6-1. Les deux joueuses ont eu beaucoup de mal au service lors de cette rencontre marquée par 14 breaks, mais la Kazakhe a dominé assez facilement les deux dernier sets.Tomova (BUL, LL) - Radivojevic (SER, WC)bat Hercog (SLO) : 7-5, 6-1Jani (HON, Q) - Martincova (RTC)Kalinskaya (RUS) -bat Petkovic (ALL) : 6-2, 6-3bat Tig (ROU) : 4-6, 7-5, 6-2Jorovic (SER, WC) - Tomljanovic (AUS)Stojanovic (SER) - Peterson (SUE, n°7)Kovinic (MNE, n°8) - Busca (ESP, Q)Sasnovich (BIE) - Wang (CHN, Q)Danilovic (SER, WC) - Rakhimova (RUS, Q)Osorio Serrano (COL, Q) - S.Zhang (CHN, n°3)bat Babos (HON) : 6-2, 4-6, 6-3bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-5Van Uytvanck (BEL) - Konjuh (CRO, Q)bat Juvan (SLO) : 4-6, 6-2, 6-1