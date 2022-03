WTA : Barty forfait pour Indian Wells et Miami

Mercredi prochain, le tournoi d’Indian Wells débutera sans la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. L’Australienne de bientôt 26 ans, n’a joué que deux tournois cette saison, à Adélaïde et à l’Open d’Australie, et elle les a d’ailleurs remportés tous les deux, mais elle ne s’estime pas assez en forme pour s’aligner à Indian Wells ni à Miami à partir du 22 mars, deux tournois classés WTA 1000, qui rapportent à eux deux autant de points qu’un titre en Grand Chelem. « Malheureusement, mon corps n’a pas récupéré de la façon dont je l’espérais après l’Open d’Australie et je n’ai pas été en mesure de me préparer de façon adéquate pour Indian Wells et Miami. Je ne pense pas être au niveau nécessaire pour gagner ces tournois et c’est pourquoi j’ai décidé de déclarer forfait. J’aime ces tournois et je suis triste de ne pas y participer, mais bien récupérer doit être l’un de mes objectifs. » Son forfait à Indian Wells bénéficie à la Française Océane Dodin, qui entre directement dans le tableau.

Barty sur courant alternatif depuis le début de la pandémie

Depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a deux ans, Ashleigh Barty a peu joué mais est parvenue à conserver sa place de n°1 mondiale, grâce notamment à sept victoires en tournois (dont deux en Grand Chelem). L’Australienne n’a disputé aucun tournoi en 2020 après la pause du circuit de mars à août. En 2021, elle en a joué douze entre février et septembre, avant de décider de rentrer dans son pays (où elle ne pouvait pas se rendre pendant la saison en raison des deux semaines de quarantaine obligatoire) juste après l’US Open afin de préparer au mieux l’Open d’Australie. Une stratégie qui s’est avérée payante. L’an passé, Barty avait remporté le tournoi de Miami et n’avait pas joué Indian Wells, qui s’était déroulé en octobre. Elle va donc perdre 1000 points au classement, mais son avance est encore conséquente sur la n°2 mondiale, Barbora Krejcikova, qui compte actuellement 2907 points de retard sur l’Australienne.