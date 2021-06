WTA - Bad Homburg : Kerber corrige Siniakova et remporte son 13eme titre

🇩🇪 Home court advantage 🇩🇪@AngeliqueKerber secures the @badhomburgopen title with a straight-sets win over Siniakova!

Her first 🏆 since Wimbledon in 2018. pic.twitter.com/w6FhxNALrp



— wta (@WTA) June 26, 2021

BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 189 708€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Cornet (FRA)

Premier tour

Hesse (FRA)

Cornet (FRA)

Le retour sur ses terres a redonné des ailes à Angelique Kerber.Cette même année 2018, l'ancienne numéro 1 mondiale aujourd'hui 28eme au classement avait décroché à Wimbledon son troisième sacre en Grand Chelem après ses victoires à l'Open d'Australie et à l'US Open en 2016. Peut-être de bon augure pour Kerber à la veille du coup d'envoi du rendez-vous londonien, dont elle sera l'une des têtes de série., visiblement beaucoup moins bien remise de l'enchaînement des deux matchs de la veille que son bourreau samedi.Malheureusement pour Siniakova, 16eme de finaliste à Roland-Garros récemment, par la suite, il n'y a plus eu vraiment de match.bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-2bat Kvitova (RTC, n°1) : 3-6, 6-4, 7-6 (3)bat Sorribes Tormo (ESP, n°7) : 6-2, 6-4bat Podoroska (ARG, n°5) : 6-3, 7-6 (10)bat Anisimova (USA) : 2-6, 6-3, 6-3bat Siegemund (ALL, n°8) : 7-5, 6-4bat Azarenka (BIE, n°2, WC) : forfaitbat Li (USA) : 6-2, 6-7 (4), 6-1bat Tig (ROU) : 7-6 (4), 2-6, 6-4bat Blinkova (RUS) : 6-0, 6-2bat Petkovic (ALL) : 6-1, 7-5bat Korpatsch (ALL) : 6-2, 6-2bat Pegula (USA, n°3) : 6-3, 5-7, 6-4bat Doi (JAP) : 6-4, 6-4bat: 6-4, 3-6, 7-6 (7)bat Piter (POL, Q) : 4-6, 6-1, 6-4bat Zaja (ALL, Q) : 6-0, 6-4bat Barthel (ALL, WC) : 7-6 (4), 6-3bat Guth (ALL, WC) : 6-0, 6-3bat Yashina (RUS, Q) : 6-1, 6-1bat Tauson (DAN) : 7-6 (4), 4-6, 6-2bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-1bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-3, 6-4bat Bhatia (IND, LL) : 2-6, 7-6 (2), 6-1bat Peterson (SUE) : 7-5, 2-6, 7-6 (5)bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2bat: 6-1, 6-2bat Trevisan (ITA) : 6-4, 3-6, 6-2bat Danilina (KAZ) : 6-2, 6-2bat Rus (PBS) : 6-3, 2-6, 6-1bat Hatouka (BIE, Q) : 7-5, 6-0