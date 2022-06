WTA - Bad Homburg : Halep forfait, Andreescu en finale sans jouer

Halep : "Je me suis réveillée avec le cou bloquée"



Andreescu à une victoire de son quatrième titre

Non pas que Bianca Andreescu ou Simona Halep, opposées dans la première demi-finale sur le gazon allemand, ait passé son adversaire à la moulinette.A lire ses propos sur Twitter, où l'ancienne numéro 1 mondiale, très déçue, notamment pour les organisateurs, d'avoir dû quitter l'épreuve de cette façon,"Je suis désolé d'avoir dû me retirer aujourd'hui (vendredi) avant mon match en demi-finale. Malheureusement, je me suis réveillée ce matin avec le cou bloqué et cela ne me permet pas de donner le meilleur de moi-même. J'ai passé de bons moments à Bad Homburg, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ici. Je voudrais remercier le tournoi d'avoir organisé un si bel événement, l'un des meilleurs auxquels j'ai participé. Je me suis senti comme chez moi et dans les meilleures conditions pour jouer. Voir un court central plein à craquer tout le temps est très unique et la foule est extrêmement respectueuse et a été fantastique pour moi. A très bientôt", a posté la joueuse désormais entraînée par Patrick Mouratoglou et qui avait atteint le dernier carré à Birmingham la semaine dernière.A une marche de peut-être remporter son quatrième titre après sa folle année 2019 qui l'avait vu s'imposer à Indian Wells, Toronto et l'US Open, la Canadienne, ex-membre du Top 5 (4eme) aujourd'hui 64eme, n'en demandait pas tant.