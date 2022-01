A+ win in Adelaide 🌟@Shelby_Rogers_ fights her way back to the last 8 with a win over the No.3 seed Sakkari! pic.twitter.com/0EFQ8fIZJP

Barty malmenée par Gauff

A

DELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

2eme tour

1er tour

Paquet (FRA)

Sale journée pour les têtes de série à Melbourne ! Deux des trois joueuses les mieux classées, Aryna Sabalenka et Maria Sakkari, ont pris la porte dès le deuxième tour. La Biélorusse, pour son premier match depuis sa défaite dans le troisième match de poules du Masters, s'est inclinée contre la 100eme mondiale Kaja Juvan sur le score de 7-6, 6-1 en 1h30. Elle a notamment connu d'énormes difficultés au service, avec 18 doubles-fautes commises, 48% de premières balles et six breaks concédés. Elle a pourtant mené 6-5, service à suivre, dans la première manche, et s'est procurée une balle de set à 6-5 dans le tie-break, mais a craqué.Contrairement à Sabalenka, elle s'est montrée plutôt solide au service, avec 9 aces au compteur, pour aucune double-faute, et 77% de premières balles, mais elle a été breakée à quatre reprises. Notamment dans le dernier set, où elle a tenu jusqu'à 4-4, avant de se faire breaker blanc et donc de laisser Rogers rallier les quarts de finale. Qualification en revanche de la tête de série n°7 Elena Rybakina, qui a disposé de la qualifiée tchèque Marie Bouzkova en deux sets et 1h35 : 6-3, 6-4 sans trop trembler.En fin de programme, c'est la n°1 mondiale Ashleigh Barty qui défiait la jeune Coco Gauff (17 ans, 22eme) dans le choc de ce deuxième tour. Et devant son public, l'Australienne a été malmenée, mais elle a fini par s'imposer 4-6, 7-5, 6-1 en 2h13. Barty a eu 15 balles de break à défendre lors de cette rencontre, mais a été breakée trois fois, et notamment à 4-4 dans le premier set, qu'elle a perdu quelques minutes plus tard. Dans le deuxième, Gauff a mené 4-2, mais ce fut finalement le début de la fin pour elle. La n°1 mondiale est en effet parvenue à égaliser à 4-4 puis breaker à 6-5 pour égaliser à une manche partout, avant de dérouler dans le troisième set en prenant le service adverse à 2-1 et 4-1.bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-1Tomljanovic (AUS) - Kenin (USA, n°6)Azarenka (BLR) - Hon (AUS, WC)Fernandez (CAN) - Swiatek (POL, n°5)bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-4bat Sakkari (GRE, n°3) : 7-6 (5), 2-6, 6-4Gasanova (RUS) - Doi (JAP)bat Sabalenka (BIE, n°2) : 7-6 (6), 6-1- Byebat Eikeri (NOR) : 6-2, 6-1bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (5)bat Bronzetti (ITA) : 7-5, 7-5bat Badosa (ESP, n°4) : 6-3, 6-2bat Kvitova (RTC) : 6-7 (4), 7-5, 6-2bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 6-4bat Saville (POL, Q) : 6-3, 6-3bat Sanders (WC, AUS) : 6-4, 1-6, 6-1bat Papamichail (GRE, Q) : 6-3, 6-0bat Inglis (AUS, Q) : 6-1, 6-3bat Zidansek (SLO) : 6-2, 0-6, 6-4bat Svitolina (UKR, n°8) : 5-7, 6-4, 6-3bat Kucova (SLQ) : 6-3, 3-6, 6-1bat: 6-4, 6-2- Bye