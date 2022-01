WTA - Adélaïde 2 : Keys s'offre Gauff, Riske sans jouer

Peu nombreux sont les bookmakers qui avaient parié sur une finale entre Madison Keys et Alison Riske à Adélaïde 2. Le duel qui mettra aux prises les deux Américaines pour le trophée samedi était en effet tout sauf attendu. Pourtant, ce sont bien ces deux non-têtes de série qui se retrouveront face à face pour ajouter leur nom au palmarès de l'épreuve remportée la semaine dernière par Ashleigh Barty (Adélaïde 1). Riske, 57eme au classement, n'a même pas eu besoin de se présenter sur le court. Son adversaire dans la première demi-finale la Slovène Tamara Zidansek, demi-finaliste du dernier Roland-Garros, a déclaré forfait avant la rencontre.

Keys, trois ans après

Keys n'a pas eu autant de chance. Mal embarquée après la perte du premier set, l'ancienne numéro 7 mondiale a toutefois trouvé la force pour inverser la situation et remporter les deux sets suivants (3-6, 6-2, 7-5) face à sa jeune compatriote de 17 ans classée au 19eme rang mondial et qui faisait partie des favorites du tournoi. De retour au premier plan, la Floridienne de 26 ans aujourd'hui 87eme au classement disputera sa première finale depuis janvier 2020 et sa défaite en finale à Brisbane, déjà en Australie, contre Karolina Pliskova.



ADELAIDE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 780€)

Tenante du titre (en 2022, Adelaide 1) : Ashleigh Barty (AUS)



Finale

Riske (USA) - Keys (USA)



Demi-finales

Riske (USA) bat Zidansek (SLO, n°4) : forfait

Keys (USA) bat Gauff (USA, n°3) : 3-6, 6-2, 7-5



Quarts de finale

Riske (USA) bat Brengle (USA) : 3-3, abandon

Zidansek (SLO, n°4) bat Davis (USA, Q) : 7-6 (4), 7-6 (7)

Gauff (USA, n°3) bat Konjuh (CRO) : 6-3, 6-4

Keys (USA) bat Samsonova (RUS, n°8) : 6-3, 3-6, 6-3



Huitièmes de finale

Brengle (USA) bat Peterson (SUE, Q) : 6-3, 6-2

Riske (USA) bat Kalinina (UKR) : 6-1, 6-3

Zidansek (SLO, n°4) bat Inglis (AUS, WC) : 6-2, 6-1

Davis (USA, Q) bat Paolini (ITA) : 4-6, 6-4, 6-4



Konjuh (CRO) bat Vondrousova (RTC) : 4-6, 6-2, 7-6 (3)

Gauff (USA, n°3) bat Kostyuk (UKR) : 6-3, 5-7, 6-3

Samsonova (RUS, n°8) bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-2, 6-1

Keys (USA) bat Martincova (RTC) : 6-1, 6-3



1er tour

Peterson (SUE, Q) bat Sabalenka (BIE, n°1, WC) : 5-7, 6-1, 7-5

Brengle (USA) bat Potapova (RUS, Q) : 7-5, 4-6, 6-1

Riske (USA) bat Linette (POL) : 6-4, 6-4

Kalinina (UKR) bat Cirstea (ROU, n°9) : 6-3, 6-2



Zidansek (SLO, n°4) bat Watson (GBR, Q) : 2-6, 6-2, 7-6 (4)

Inglis (AUS, WC) bat Kovinic (MNE, Q) : 6-4, 1-6, 6-2

Paolini (ITA) bat Sanders (AUS, Q) : 7-5, 6-2

Davis (USA, Q) bat Teichmann (SUI, n°7) : 1-6, 7-6 (3), 6-4



Vondrousova (RTC) bat Golubic (SUI) : 5-7, 6-4, 6-3

Konjuh (CRO) bat Saville (AUS, WC) : 6-2, 7-6 (4)

Kostyuk (UKR) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-4

Gauff (USA, n°3) bat Siniakova (RTC) : 6-1, 6-2



Samsonova (RUS, n°8) bat Sherif (EGY) : 7-6 (2), 6-4

Parrizas Diaz (ESP) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Martincova (RTC) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 3-6, 6-3

Keys (USA) bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-2, 6-4