WTA - Adelaïde 2 : Gauff et Zidansek tiennent leur rang

A 17 ans, Cori Gauff compte déjà deux titres sur le circuit. La petite pépite américaine qui avait soulevé son premier trophée à Linz en 2019 et le deuxième et dernier en date à ce jour à Parme la saison dernière n'est plus qu'à deux victoires de son troisième trophée. Ce jeudi, Gauff, tête de série numéro 3, s'est en effet qualifiée pour les demi-finales du tournoi d'Adelaïde 2 après son succès en deux sets (6-3, 6-4) face à la Croate Ana Konjuh, 65eme au classement. Tamara Zidansek tient elle aussi son rang. La jeune Slovène de 24 ans qui avait atteint le dernier carré du dernier Roland-Garros est tête de série numéro 4 du tournoi. Jeudi, la 31eme mondiale a souffert face à l'Américaine Lauren Davis. Victorieuse des deux jeux décisifs de cette partie (7-6, 7-6), elle a néanmoins assuré l'essentiel et poursuit elle aussi ainsi sa route alors que se profilent les demi-finales. Zidansek affrontera une autre Américaine Alison Riske, victorieuse sur abandon de sa compatriote Brengle. Gauff, elle, sera opposée à la Russe Liudmila Samsonova ou à une autre représentante des Etats-Unis Madison Keys.



ADELAIDE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 780€)

Tenante du titre (en 2022, Adelaide 1) : Ashleigh Barty (AUS)



Demi-finales

Riske (USA) - Zidansek (SLO, n°4)

Gauff (USA, n°3) - Samsonova (RUS, n°8) ou Keys (USA)



Quarts de finale

Riske (USA) bat Brengle (USA) : 3-3, abandon

Zidansek (SLO, n°4) bat Davis (USA, Q) : 7-6 (4), 7-6 (7)

Gauff (USA, n°3) bat Konjuh (CRO) : 6-3, 6-4

Samsonova (RUS, n°8) - Keys (USA)



Huitièmes de finale

Brengle (USA) bat Peterson (SUE, Q) : 6-3, 6-2

Riske (USA) bat Kalinina (UKR) : 6-1, 6-3

Zidansek (SLO, n°4) bat Inglis (AUS, WC) : 6-2, 6-1

Davis (USA, Q) bat Paolini (ITA) : 4-6, 6-4, 6-4



Konjuh (CRO) bat Vondrousova (RTC) : 4-6, 6-2, 7-6 (3)

Gauff (USA, n°3) bat Kostyuk (UKR) : 6-3, 5-7, 6-3

Samsonova (RUS, n°8) bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-2, 6-1

Keys (USA) bat Martincova (RTC) : 6-1, 6-3



1er tour

Peterson (SUE, Q) bat Sabalenka (BIE, n°1, WC) : 5-7, 6-1, 7-5

Brengle (USA) bat Potapova (RUS, Q) : 7-5, 4-6, 6-1

Riske (USA) bat Linette (POL) : 6-4, 6-4

Kalinina (UKR) bat Cirstea (ROU, n°9) : 6-3, 6-2



Zidansek (SLO, n°4) bat Watson (GBR, Q) : 2-6, 6-2, 7-6 (4)

Inglis (AUS, WC) bat Kovinic (MNE, Q) : 6-4, 1-6, 6-2

Paolini (ITA) bat Sanders (AUS, Q) : 7-5, 6-2

Davis (USA, Q) bat Teichmann (SUI, n°7) : 1-6, 7-6 (3), 6-4



Vondrousova (RTC) bat Golubic (SUI) : 5-7, 6-4, 6-3

Konjuh (CRO) bat Saville (AUS, WC) : 6-2, 7-6 (4)

Kostyuk (UKR) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-4

Gauff (USA, n°3) bat Siniakova (RTC) : 6-1, 6-2



Samsonova (RUS, n°8) bat Sherif (EGY) : 7-6 (2), 6-4

Parrizas Diaz (ESP) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Martincova (RTC) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 3-6, 6-3

Keys (USA) bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-2, 6-4