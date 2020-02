WTA - Acapulco : Première demi-finale pour Renata Zarazua

Pour la première fois depuis 1993, il y aura une Mexicaine dans le dernier carré d’un tournoi WTA ! A l’occasion du tournoi d’Acapulco, Renata Zarazua s’est qualifiée pour la première fois en demi-finales au terme d’un combat d’un peu moins de deux heures face à la Slovène Tamara Zidansek (6-2, 3-6, 6-2). La 270eme mondiale, bénéficiaire d’une invitation pour prendre part au tournoi, retrouvera pour une place en finale la qualifiée canadienne Leylah Anne Fernandez. Cette dernière a mis un terme au parcours de la Russe Anastasia Potapova en deux manches sèches (6-3, 7-5). L’autre demi-finale opposera la dernière tête de série encore en lice, la Britannique Hannah Watson, victorieuse de l’Américaine Christina McHale (6-3, 1-6, 6-1), à la Chinoise Xiyu Wang, tombeuse de sa compatriote Lin Zhu, tête de série numéro 6 (6-2, 6-2).



ACAPULCO (Mexique, WTA International, dur extérieur, 232 035€)

Tenante du titre : Yafan Wang (CHN)



Demi-finales

Zarazua (MEX, WC) - Fernandez (CAN, Q)

Watson (GBR, n°7) - X.Wang (CHN, Q)



Quarts de finale

Zarazua (MEX, WC) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 3-6, 6-2

Fernandez (CAN, Q) bat Potapova (RUS) : 6-3, 7-5

Watson (GBR, n°7) bat McHale (USA) : 6-3, 1-6, 6-1

X.Wang (CHN, Q) bat Zhu (CHN, n°6) : 6-2, 6-2



2eme tour

Zarazua (MEX, WC) bat Volynets (USA, WC) : 4-6, 7-5, 6-0

Zidansek (SLO) bat Juvan (SLO, Q) : 6-2, 6-2

Potapova (RUS) bat Maria (ALL) : 6-3, 6-3

Fernandez (CAN, Q) bat Hibino (JAP, n°8) : 6-3, 6-0



Watson (GBR, n°7) bat Bondarenko (UKR) : 7-6 (2), 6-2

McHale (USA) bat Dolehide (USA, Q) : 5-7, 6-3, 6-4

Zhu (CHN, n°6) bat Boulter (GBR) : 7-6 (2), 7-5

X.Wang (CHN, Q) bat Errani (ITA, Q) : 7-5, 6-7 (3), 6-1



1er tour

Zarazua (MEX, WC) bat Stephens (USA, n°1) : 6-4, 6-2

Volynets (USA, WC) bat Rogers (USA) : 6-2, 7-6 (5)

Zidansek (SLO) bat Kalinskaya (RUS) : 6-3, 6-4

Juvan (SLO, Q) bat V.Williams (USA, WC, n°5) : 4-6, 7-6 (4), 6-2



Maria (ALL) bat Bouzkova (RTC, n°3) : 6-4, 1-6, 6-2

Potapova (RUS) bat Schmiedlova (SLQ) : 4-6, 7-5, 6-1

Fernandez (CAN, Q) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-1

Hibino (JAP, n°8) bat Rus (PBS) : 6-3, 6-1



Watson (GBR, n°7) bat Vandeweghe (USA) : 4-6, 6-4, 6-4

Bondarenko (UKR) bat Kovinic (MNE) : 6-7 (7), 6-4, 6-2

Dolehide (USA, Q) bat Arconada (USA, Q) : 6-2, 6-2

McHale (USA) bat Davis (USA, n°4) : 6-2, 1-6, 6-4



Zhu (CHN, n°6) bat Zavatska (UKR) : 7-6 (2), 6-2

Boulter (GBR) bat Di Lorenzo (USA, LL) : 2-6, 6-3, 6-2

Errani (ITA, Q) bat Sorribes Tormo (ESP) : 7-5, 6-4

X.Wang (CHN, Q) bat Y.Wang (CHN, n°2) : 6-4, 7-6 (8)