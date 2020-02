WTA - Acapulco : Encore une tête de série en moins après les huitièmes de finale

Ça se confirme, les têtes de série ne sont pas à la fête à Acapulco. Après avoir perdu cinq des huit joueuses protégées dès le premier tour, le tableau du tournoi WTA organisé au Mexique en a perdu une de plus au stade des huitièmes de finale. Numéro 8 dans la hiérarchie, la Japonaise Nao Hibino s’est inclinée en deux manches sèches face à la Canadienne Leylah Annie Fernandez, issue des qualifications (6-3, 6-0). Cette dernière affrontera pour une place dans le dernier carré la Russe Anastasia Potapova, tombeuse de l’Allemande Tatjana Maria (6-3, 6-3). Lin Zhu, tête de série numéro 6) a su prendre le meilleur sur la Britannique Katie Boulter (7-6, 7-5) pour rejoindre sa compatriote Xiyu Wang, victorieuse de Sara Errani (7-5, 6-7, 6-1) en quarts de finale. Heather Watson, tête de série numéro 7) sera également au rendez-vous grâce à sa victoire face à Katerina Bondarenko (7-6, 6-2) et y affrontera Christina McHale, victorieuse de sa compatriote Caroline Dolehide (5-7, 6-4, 6-3). Devant son public, Renata Zarazua a confirmé sa victoire face à Sloane Stephens en venant à bout de Katie Volynets (4-6, 7-5, 6-0) pour rejoindre Tamara Zidansek, tombeuse de Kaja Juvan (6-2, 6-2), en quarts de finale.



ACAPULCO (Mexique, WTA International, dur extérieur, 232 035€)

Tenante du titre : Yafan Wang (CHN)



Quarts de finale

Zarazua (MEX, WC) - Zidansek (SLO)

Potapova (RUS) - Fernandez (CAN, Q)

Watson (GBR, n°7) - McHale (USA)

Zhu (CHN, n°6) - X.Wang (CHN, Q)



2eme tour

Zarazua (MEX, WC) bat Volynets (USA, WC) : 4-6, 7-5, 6-0

Zidansek (SLO) bat Juvan (SLO, Q) : 6-2, 6-2

Potapova (RUS) bat Maria (ALL) : 6-3, 6-3

Fernandez (CAN, Q) bat Hibino (JAP, n°8) : 6-3, 6-0



Watson (GBR, n°7) bat Bondarenko (UKR) : 7-6 (2), 6-2

McHale (USA) bat Dolehide (USA, Q) : 5-7, 6-3, 6-4

Zhu (CHN, n°6) bat Boulter (GBR) : 7-6 (2), 7-5

X.Wang (CHN, Q) bat Errani (ITA, Q) : 7-5, 6-7 (3), 6-1



1er tour

Zarazua (MEX, WC) bat Stephens (USA, n°1) : 6-4, 6-2

Volynets (USA, WC) bat Rogers (USA) : 6-2, 7-6 (5)

Zidansek (SLO) bat Kalinskaya (RUS) : 6-3, 6-4

Juvan (SLO, Q) bat V.Williams (USA, WC, n°5) : 4-6, 7-6 (4), 6-2



Maria (ALL) bat Bouzkova (RTC, n°3) : 6-4, 1-6, 6-2

Potapova (RUS) bat Schmiedlova (SLQ) : 4-6, 7-5, 6-1

Fernandez (CAN, Q) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-1

Hibino (JAP, n°8) bat Rus (PBS) : 6-3, 6-1



Watson (GBR, n°7) bat Vandeweghe (USA) : 4-6, 6-4, 6-4

Bondarenko (UKR) bat Kovinic (MNE) : 6-7 (7), 6-4, 6-2

Dolehide (USA, Q) bat Arconada (USA, Q) : 6-2, 6-2

McHale (USA) bat Davis (USA, n°4) : 6-2, 1-6, 6-4



Zhu (CHN, n°6) bat Zavatska (UKR) : 7-6 (2), 6-2

Boulter (GBR) bat Di Lorenzo (USA, LL) : 2-6, 6-3, 6-2

Errani (ITA, Q) bat Sorribes Tormo (ESP) : 7-5, 6-4

X.Wang (CHN, Q) bat Y.Wang (CHN, n°2) : 6-4, 7-6 (8)