Washington : La pluie perturbe le programme

A Washington, il faudra revenir. La faute à la pluie. Chez les hommes, seules trois rencontres ont pu aller à leur terme. Le Japonais Yoshihito Nishioka, 96eme joueur mondial, a battu le Russe Karen Khachanov, 24eme joueur mondial et tête de série n°7, en deux manches (7-6 (2), 7-6 (1)) et 2h20 de jeu, le Suédois Mikael Ymer, 115eme joueur mondial, a disposé du Finlandais Emil Ruusuvuori, 46eme joueur mondial, en trois sets (6-3, 6-7 (3), 6-4) et 2h56 de jeu et le Britannique Daniel Evans, 40eme joueur mondial et tête de série n°16, a profité de l'abandon de l'Américain Taylor Fritz, 13eme joueur mondial et tête de série n°3, même s'il menait 3-6, 7-6 (6), 4-1 après 2h15 de jeu. Au moment où les matchs ont finalement été stoppés et reportés au lendemain, trois d'entre eux étaient malgré tout en cours. Après 53 minutes de jeu, le Bulgare Grigor Dimitrov, 19eme joueur mondial et tête de série n°5, venait de remporter la première manche (6-4) et le score était de 40-40 contre l'Américain Sebastian Korda, 54eme joueur mondial, qui était au service. Après 1h03 de jeu, l'Australien Nick Kyrgios, 63eme joueur mondial avait remporté la première manche (7-6 (1)) et menait dans la deuxième manche (2-1 30-0) contre l'Américain Reilly Opelka, 17eme joueur mondial et tête de série n°4, qui était au service.

Plusieurs rencontres n'ont pu démarrer

Enfin, après 1h31 de jeu, le Néerlandais Botic van de Zandschulp, 26eme joueur mondial et tête de série n°8, était au service dans la troisième et dernière manche et menait 15-0 après avoir remporté la première manche (6-4) et cédé la deuxième (2-6) à l'Américain Frances Tiafoe, 27eme joueur mondial et tête de série n°10. Deux rencontres n'avaient pas pu démarrer. Celle opposant le Russe Andrey Rublev, 8eme joueur mondial et tête de série n°1, à l'Américain Maxime Cressy, 32eme joueur mondial et tête de série n°13, et celle opposant le Danois Holger Rune, 28eme joueur mondial et tête de série n°9, à l'Américain Jeffrey John Wolf, 99eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card. Chez les dames, même combat. Trois rencontres ont pu aller à leur terme. La Russe Liudmila Samsonova, 60eme joueuse mondiale, a disposé de l'Australienne Ajla Tomljanovic, 69eme joueuse mondiale, en trois sets (4-6, 6-3, 6-2) et 2h18 de jeu, la Britannique Emma Raducanu, 10eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a battu la Colombienne Camila Osorio, 67eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (5), 7-6 (4)) et 2h46 de jeu et la Chinoise Xiyu Wang, 95eme joueuse mondiale et lucky loser, a éliminé la Croate Donna Vekic, 86eme joueuse mondiale, en trois sets (4-6, 7-5, 6-1) et 2h28 de jeu. Enfin, une rencontre n'a pas pu débuter, celle entre la Tchèque Tereza Martincova, 73eme joueuse mondiale et la Biélorusse Victoria Azarenka, 20eme joueuse mondiale et tête de série n°4.