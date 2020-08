UTS 2 (F) : La mort subite a souri à Anastasia Pavlyuchenkova

Thunder tattoo ⚡️

Cornet a cédé après une belle remontée

TENNIS / UTS 2 (week-ends des 25-26 juillet et 1er-2 août)

Finale

Demi-finales

Anastasia Pavlyuchenkova ouvre le palmarès de l’Ultimate Tennis Showdown dans sa version féminine. Tombeuse d’Ons Jabeur ce samedi en demi-finale, la Russe a dû aller au bout de la mort subite pour remporter le titre aux dépens d’Alizé Cornet. Pourtant, c’est bien « The Thunder » qui a fait parler la poudre en premier. Ne laissant aucun espace à la Tricolore, la 30eme joueuse mondiale a petit à petit creusé l’écart pour s’adjuger très nettement le premier quart-temps (16-8). Dos au mur, « The Volcano » s’est immédiatement remise dans le bon sens pour faire la course en tête dans le début de la deuxième période... mais sans jamais faire la différence de manière définitive. Après avoir égalisé à onze points partout, Anastasia Pavlyuchenkova a arraché le dernier point face à un volcan qui est alors entré en éruption.Voulant jouer sa carte ajoutant 40 secondes au chrono au tout dernier moment, Alizé Cornet s’y est pris trop tard aux yeux de l’arbitre. Ne maitrisant visiblement pas toutes les subtilités des règles inventées par Patrick Mouratoglou pour ce tournoi, la Française est alors entrée dans une colère noire et a dû céder le deuxième quart-temps (12-11). Restant sur cette frustration, Alizé Cornet a cédé les quatre premiers points de la troisième période avant de revenir petit à petit pour éviter de voir cette finale s’achever après seulement une demi-heure de jeu (14-11). Le quatrième quart-temps a, cette fois, vu « The Thunder » sortir du match et laisser le court à son adversaire qui n’en demandait pas tant et a conclu son « comeback » en égalisant à deux manches partout (16-8). Mais l’exercice si particulier de la mort subite, où la première à enchaîner deux points avec service alterné l’emporte, ne lui a pas souri. Anastasia Pavlyuchenkova a fait la différence au quatrième point pour s’adjuger le premier titre féminin de l’UTS (3-1).bat Alizé Cornet (FRA) : 16-8, 12-11, 11-14, 16-9, 3-1bat Brenda Fruhvirtova (RTC) : 16-11, 16-10, 13-12bat Ons Jabeur (TUN) : 16-14, 15-10, 16-10