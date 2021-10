Liudmila Samsonova n'a pas eu à forcer. Ce mardi, la Russe, 42eme joueuse mondiale et tête de série n°3, s'est assez tranquillement qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 250 de Courmayeur en Italie, sur dur, contre l'Allemande Stephanie Wagner, 316eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux petits sets (6-3, 6-0) et 1h20 de jeu. Pourtant, d'entrée de première manche, l'Allemande s'est alors procurée quatre balles de break, puis une cinquième à 2-2. Finalement, dans la foulée et malgré une première balle sauvée, Stephanie Wagner a fini par perdre son service. Son adversaire d'un jour n'en demandait pas tant et elle a ensuite conclu cette manche, à sa première opportunité (6-3). Enfin, la deuxième et dernière manche fut donc à sens unique. La Russe a infligé à sa concurrente une roue de bicyclette, à la faveur de trois balles de break converties sur ses six obtenues. A 5-0, Liudmila Samsonova a ensuite tranquillement conclu, sur un jeu blanc (6-0). C'est également passé pour la Chinoise Shuai Zhang, 58eme joueuse mondiale et tête de série n°8, qui s'est baladée contre l'Italienne Jessica Pieri, 284eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild-card, en deux sets (6-1, 6-3) et 1h00 de jeu.

Martic déjà dehors

Un petit tour et puis s'en va. Ce mardi, la Croate Petra Martic, 47eme joueuse mondiale et tête de série n°4, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 250 de Courmayeur en Italie, sur dur, par la Chinoise Saisai Zheng, 77eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h23 de jeu. Dans la première manche, la Croate, quart de finaliste à Roland-Garros en 2019, s'est assez rapidement retrouvée menée 5-1, après un double-break en faveur de son adversaire. Dans la foulée, la Chinoise a alors eu l'opportunité de conclure, mais elle a perdu l'un de ses deux avantages. C'est ensuite sur le service de Petra Martic que Saisai Zheng a bien cru conclure enfin ce premier set, mais elle n'est alors pas parvenue à convertir une seule de ses cinq nouvelles balles de double-break, synonymes alors de gain de la première manche. Ce n'était que partie remise et sur son propre service, la moins bien classée des deux est alors enfin parvenue à ses fins (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la mieux classée des deux a été de nouveau breakée, cette fois d'entrée. Dans la foulée, la 47eme joueuse mondiale a, certes, dû s'y reprendre à deux fois, mais elle est parvenue à débreaker. Finalement, à 2-2, la tête de série n°4 a sauvé une nouvelle balle de break, avant de s'incliner sur la deuxième, pour ensuite voir son adversaire d'un jour filer vers la victoire finale (6-4).



COURMAYEUR (Italie, WTA 250, dur, 201 975€)

Première édition



1er tour

Yastremska (UKR, n°10) bat Diatchenko (RUS) : 6-3, 6-1

Kozlova (UKR) bat Bronzetti (ITA) : 6-1, 6-3

Stefanini (ITA, WC) bat Minella (LUX) : 6-3, 3-6, 7-5

Di Giuseppe (ITA, Q) - Paolini (ITA, n°7)



S.Zheng (CHN) bat Martic (CRO, n°4) : 6-3, 6-4

Vekic (CRO) bat Q.Zheng (CHN, Q) : 7-6 (1), 6-2

Wang (CHN) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-1, 5-0 abandon

Zhang (CHN, n°8) bat Pieri (ITA, WC) : 6-1, 6-3



Riske (USA, n°6) bat Raina (IND, LL) : 6-1, 6-1

Kalinskaya (RUS) - Trevisan (ITA)

Bolsova Zadoinov (ESP, Q) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-7 (2), 6-4

Samsonova (RUS, n°3) bat Wagner (ALL, Q) : 6-3, 6-0



Tauson (DAN, n°5) bat Voegele (SUI) : 6-2, 6-2

Gatto-Monticone (ITA, Q) bat Caregaro (ITA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Frech (POL) bat Radwanska (POL, LL) : 6-2, 6-4

Rakhimova (RUS) - Li (USA, n°9)