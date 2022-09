Tennis - US Open (F) : Swiatek rejoint Pegula en quarts

Swiatek strikes BACK 💪@iga_swiatek sends it to a decider against Niemeier, taking the second set 6-4!#USOpen pic.twitter.com/S60pIU4Fg1

— wta (@WTA) September 5, 2022

Swiatek mène 2-0 face à Pegula cette année

Mal embarquée dans son huitième de finale ce lundi, Iga Swiatek a finalement disposé de Jule Niemeier en 2h24. Pas dans son assiette, la numéro une mondiale a buté dans la première manche sur une adversaire forte en retour, en mesure d'inscrire la moitié de ses points dans cet unique compartiment du jeu. En outre,. Cette performance de la 108eme joueuse mondiale a-t-elle agi tel un électrochoc ? Certainement car lors du chapitre suivant, Iga Swiatek a beaucoup mieux servi, atteignant un pourcentage de 73% de bonnes premières balles.Cela n'a pas empêché l'Allemande de lui subtiliser trois fois son service mais au moins la tête de série numéro une a fini par rivaliser dans ce domaine et au bénéfice d'un break à 5-4, elle a égalisé à 1-1 après 1h06 de bataille dans le second set.(2-6, 6-4, 6-0). La Polonaise rallie les quarts où l'attend Jessica Pegula. Un peu plus tôt ce lundi, l'Américaine a éliminé Petra Kvitova.Une Tchèque qui n'a pas trouvé la recette pour conserver ses mises en jeu, breakée à trois reprises dans chaque manche (6-3, 6-2). Elle a également manqué l'opportunité de mener la danse dans le second set au cours duquel elle a mené 0-2 avant de craquer et concéder six jeux consécutifs à Jessica Pegula qui n'en demandait pas tant. Cette dernière devra toutefois revoir sa stratégie avant sa confrontation avec