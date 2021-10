Première pour Badosa et Swiatek

Classement de la Race 2021



, du 10 au 17 novembre prochain.pour le rendez-vous. Une liste qui aurait dû être close sans le forfait de la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, qui a annoncé qu'elle mettait un terme à sa saison et ne serait pas de la partie au Mexique. Elle permet donc à une joueuse qui n'aurait plus eu que ses yeux pour pleurer ce lundi après les qualifications de trois nouvelles joueuses (qui aurait dû être les trois dernières) de garder espoir de participer à l'épreuve. Cet ultime accessit se disputera entre la Tunisienne Ons Jabeur, contrainte de déclarer forfait sur blessure à un coude pour le tournoi de Courmayeur, qui se déroule cette semaine en Italie, et l'Estonienne Anett Kontaveit, victorieuse ce week-end à Moscou de son troisième tournoi de l'année.Toutefois, l'actuelle dixième à la Race (classement décisif pour le Masters) devra impérativement remporter le tournoi de Cluj cette semaine si elle veut empêcher Jabeur de devenir la première joueuse africaine à participer aux finales du circuit féminin.La jeune espagnole de 23 ans parvenue en quarts de finale à Roland-Garros et qui avait connu son heure de gloire à Indian Wells il y a une semaine est récompensée de son extraordinaire saison. L'Espagne, au même titre que la République tchèque avec Krejcikova et Karolina Pliskova, aura donc deux représentantes elle aussi à Guadalajara. Titrée cette saison à Chicago et Dubaï, Garbine Muguruza a en effet obtenu le droit d'honorer sa quatrième participation au Masters, en novembre prochain. En 2015, elle avait atteint les demi-finales. Son meilleur résultat jusqu'à maintenant.1- Ashleigh Barty (AUS) 6 411 points (saison terminée)9- Ons Jabeur (TUN) 3 02010- Anett Kontaveit (EST) 2 881 (+5)...