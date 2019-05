Serena Williams, un forfait inquiétant ?

Le 31e affrontement entre Serena et sa sœur Venus sur le circuit n’aura pas lieu à Rome. Pas en raison de la pluie, qui perturbe fortement la troisième journée des Internazionali d’Italia, mais à cause du nouveau forfait de la cadette des sœurs Williams.

"Je dois déclarer forfait pour le tournoi de Rome en raison d’une douleur à mon genou gauche. Les fans vont me manquer comme le tournoi, qui est l’un de mes préférés", a ainsi déclaré mardi dans un communiqué la 11e joueuse mondiale, lauréate à quatre reprises dans la Ville éternelle. Elle avait pourtant bien négocié son premier tour face à la qualifiée suédoise Rebecca Peterson, s’imposant (6-4, 6-2) pour son retour sur le circuit après quasiment deux mois d’absence.

Depuis son quart de finale à l’Open d’Australie, perdu contre Karolina Pliskova (6-4, 4-6, 7-5), Serena Williams avait déjà dû abandonner lors des deux seuls tournois qu’elle a disputés, à Indian Wells, en raison d’un virus, après avoir lâché le premier set à Garbine Muguruza, puis à Miami avant d’affronter Qiang Wang, également en 16es de finale, déjà pour un souci au genou gauche.

De quoi s’inquiéter pour la joueuse de 37 ans aux 23 titres du Grand Chelem, soit un seul de moins que la recordwoman Margaret Court, alors que Roland-Garros approche à grands pas ? "Je vais me concentrer sur ma récupération et j’ai hâte de tous vous revoir à Roland-Garros et l’année prochaine à Rome", assure l’Américaine, huitième de finaliste l’an dernier du côté de la Porte d’Auteuil, où, touchée au pectoral droit, elle avait dû renoncer à affronter Maria Sharapova, après avoir entamé le tournoi sans aucun match disputé au préalable sur terre battue.

