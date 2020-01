Open d'Australie (F) : Maria Sharapova invitée

Sortie dès les huitièmes de finale du tournoi l'année dernière (par la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty) à Melbourne Park, Maria Sharapova (32 ans) aura l'occasion d'aller plus loin lors du prochain Open d'Australie, programmé le 20 janvier prochain à condition que les feux de forêts qui ravagent actuellement le pays n'empêchent pas la tenue de l'épreuve (les organisateurs, très optimistes, ont assuré mardi qu'un report n'était plus envisagé). Malgré sa chute au classement, la Russe sera en effet de nouveau présente à Melbourne pour ce premier Majeur de la saison. L'ancienne patronne du circuit et lauréate de l'Open d'Australie en 2008 apparaît sur la liste des participantes, publiée ce mercredi par l'organisation.

Sharapova sortie d'entrée à Shenzhen pour son retour sur les courts

Sharapova, redescendue à la 147eme place mondiale après sa dernière saison presque blanche en raison d'une blessure à une épaule, bénéficiera d'une invitation pour le tableau final qui lui évitera de passer par les qualifications de ce tournoi (rien ne dit qu'elle se serait inscrit si elle n'avait pas hérité d'une wild-card) dont elle a également atteint à trois reprises la finale (2007, 2012 et 2015) sans parvenir à inscrire une deuxième fois son nom au palmarès, elle qui compte pourtant cinq titres en Majeur à son compteur. Sortie d'entrée (défaite contre Serena Williams) lors de sa dernière apparition dans un tournoi du Grand Chelem, à l'US Open en août dernier, l'ancienne numéro 1 mondiale suspendue deux ans en 2016 pour dopage n'avait plus joué avant de faire son retour sur les courts, mardi à Brisbane. Malgré une très belle résistance face à Jennifer Brady, 53eme mondiale, Sharapova s'est inclinée en trois sets (3-6, 6-1, 7-6).