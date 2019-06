Eastbourne: Pliskova écrase Bertens et rejoint Kerber en finale

Elle n'a pas fait dans le détail. Elle, Karolina Pliskova, s'est nettement imposée face à Kiki Bertens (6-1, 6-2) vendredi après-midi en demi-finale à Eastbourne. La Tchèque, troisième joueuse mondiale, a mis une petite heure à peine pour venir à bout de la numéro 4 au classement WTA et rejoindre Angelique Kerber (N. 5) en finale. Plus tôt dans la journée, l'Allemande s'était qualifiée sans jouer, la Tunisienne Ons Jabeur déclarant forfait pour la première demi-finale du tournoi britannique, pour cause de blessure.