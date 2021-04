Classement WTA : Un top 10 inchangé, Sharma se rapproche du top 100

Deux belles progressions hors du top 100

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 19 avril 2021

De ce fait, aucun changement est à noter parmi le top 20. Cependant, Ons Jabeur, la mieux classée à Charleston, en profite elle pour s'en rapprocher grâce à sa finale aux Etats-Unis.Les deux perdantes du petit bond de Jabeur sont l'Allemande Angelique Kerber et l'Estonienne Anett Kontaveit. Derrière, la Tchèque Barbora Krejcicoka perd quatre places (42eme), ce qui profite notamment à l'Américaine Amanda Anisimova (38eme) et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (39eme). Demi-finaliste à Charleston, la Monténégrine gagne deux rangs et passe 63eme.De leur côté, quarts de finaliste, la Japonaise Nao Hibino (82eme) et la Danoise Clara Tauson (96eme) montent respectivement de six et cinq places. Mais, les deux plus belles progressions se trouvent hors du top 100., à moins de 150 unités de l'Italienne Martina Trevisan (100eme). Stoppée en demi-finale par la future gagnante, Maria Camila Osorio Serrano a tout de même vu son classement considérablement s'améliorer.Seule Française engagée la semaine dernière, et bien que battue au 1er tour, Alizé Cornet reste à la 59eme place. Avec notamment cette semaine Barty, Halep, Kenin et Svitolina en Allemagne, ou Mladenovic et Ferro en Turquie, le classement WTA pourrait bien connaître des gens plus importants lundi prochain.Naomi Osaka (JAP) 7 985Simona Halep (ROU) 6 965Sofia Kenin (USA) 5 915Elina Svitolina (UKR) 5 750Bianca Andreescu (CAN) 5 265Aryna Sabalenka (BIE) 5 085Serena Williams (USA) 4 850Karolina Pliskova (RTC) 4 660Petra Kvitova (RTC) 4530