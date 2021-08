Classement WTA : Svitolina revient dans le Top 5, Cornet meilleure Française

Cornet se rapproche du Top 50

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 30 août 2021

Alizé Cornet (FRA) 1 280 (+12)

Kristina Mladenovic (FRA) 1 255 (-1)

Caroline Garcia (FRA) 1 205 (-1)

Fiona Ferro (FRA) 1 020 (+6)

Clara Burel (FRA) 887 (-1)

Deux nouveaux tournois WTA étaient au programme la semaine passée en guise de préparation à l'US Open, qui débute ce lundi, et la semaine a été bénéfique à Elina Svitolina. L'Ukrainienne, qui a remporté le tournoi de Chicago, double Sofia Kenin au classement pour se retrouver cinquième, derrière le quatuor Barty-Sabalenka-Osaka-Pliskova, qui n'a pas changé. L'Australienne, qui sera la favorite n°1 à Flushing Meadows, bénéficie d'une large avance sur ses rivales, avec 3175 de plus que la Biélorusse, 3519 que la Japonaise et 4655 sur la Tchèque.Aucun autre changement n'est à signaler jusqu'à la 28eme place, où l'on retrouve l'Estonienne Anett Kontaveit, qui a remporté l'autre tournoi de la semaine, à Cleveland, et gagne deux places. Son adversaire en finale, la Roumaine Irina-Camelia Begu, gagne quant à elle onze places pour se retrouver 63eme.La belle opération de la semaine est pour une Française ! Finaliste surprise à Chicago, Alizé Cornet grimpe de douze rangs pour se retrouver 56eme, et ainsi redevenir la n°1 tricolore, au détriment de Kristina Mladenovic, désormais 58eme (moins une place)., mais tout pourrait bouger dans deux semaines à l'issue du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.Aryna Sabalenka (BIE) 7 010Naomi Osaka (JAP) 6 666Karolina Pliskova (RTC) 5 530Elina Svitolina (UKR) 5 210 (+1)Sofia Kenin (USA) 5 030 (-1)Bianca Andreescu (CAN) 4 537Iga Swiatek (POL) 4 461Barbora Krejcikova (RTC) 4 273Garbiñe Muguruza (ESP) 4 210