Naomi Osaka de retour sur le podium. Au lendemain de sa demi-finale perdue face à Karolina Pliskova à Brisbane, la Japonaise et ancienne numéro 1 mondiale figure de nouveau dans le Top 3, en lieu et place de Simona Halep. La Roumaine n'a toujours pas joué cette saison, elle fera son grand retour sur les courts cette semaine à Adelaïde (Australie). Après sa victoire dans la douleur face à Osaka, Pliskova a récidivé aux dépens de Madison Keys (11eme) et décroché du même coup à Brisbane son premier titre de la saison. Une première victoire en 2020 qui permet à la Tchèque, certes toujours dauphine d'Ashleigh Barty, de faire une partie de son retard sur la numéro 1 australienne, sortie, elle, d'entrée à Brisbane. Avant le tournoi, plus de 2 300 points séparaient les deux femmes. Après avoir ajouté une nouvelle ligne à son palmarès (16eme titre de sa carrière en simple)et remporté Brisbane pour la troisième fois en quatre ans, Pliskova accuse désormais un retard de 1 607 points sur Barty, qui conserve néanmoins un matelas très confortable avant l'Open d'Australie.

Mladenovic et Cornet reculent

Serena Williams courait après un trophée depuis trois ans. L'Américaine a renoué avec le succès, ce week-end à Auckland face à sa compatriote Jessica Pegula. Un 73eme titre qui lui permet de grimper à la neuvième place du classement, à la place de la Néerlandais Kiki Bertens (10eme). Belinda Bencic (7eme) progresse elle aussi d'une position, mais sans jouer. Les Françaises ne peuvent pas en dire autant. Kiki Mladenovic, 39eme, est toujours la mieux classée de nos représentantes. Mais incapable de dépasser le stade des qualifications à Brisbane, elle perd deux places. Engagée à Auckland, où elle s'est cassé les dents en quarts de finale face à la future finaliste Jessica Pegula, Alizé Cornet recule elle aussi dans la hiérarchie. La Niçoise était 57eme au dernier classement, elle occupe maintenant la 60eme place. Fiona Ferro passe de la 62eme à la 63eme position. Caroline Garcia (46eme) ne bouge pas.



TENNIS – CLASSEMENT WTA

Classement WTA au 13 janvier 2019

1- Ashleigh Barty (AUS) 7 547 points

2- Karolina Pliskova (RTC) 5 940 points

3- Naomi Osaka (JAP) 5 496 points (+1)

4- Simona Halep (ROU) 5 461 points (-1)

5- Elina Svitolina (UKR) 5 075 points

6- Bianca Andreescu (CAN) 4 935 points

7- Belinda Bencic (SUI) 4 605 points (+1)

8- Petra Kvitova (RTC) 4 436 points (-1)

9- Serena Williams (USA) 4 215 points (+1)

10- Kiki Bertens (PBS) 4 165 points (-1)

…

39- Kristina Mladenovic (FRA) 1 360 points (-2)

46- Caroline Garcia (FRA) 1 235 points

60- Alizé Cornet (FRA) 965 points (-3)

63- Fiona Ferro (FRA) 926 points (-1)

…