Classement WTA : Garcia et Tan grimpent

La belle semaine de Garcia et Tan

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 7 mars 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 360 (+3)

Caroline Garcia (FRA) 935 (+8)

Clara Burel (FRA) 806 (-6)

Harmony Tan (FRA) 717 (+8)

Océane Dodin (FRA) 696 (-1)

Diane Parry (FRA) 684 (+2)

Kristina Mladenovic (FRA) 659 (-1)

Deux tournois (de petite catégorie) se déroulaient la semaine passée sur le circuit WTA, et cela a donc occasionné quelques petits changements dans le nouveau classement publié ce lundi. Le Top 5 reste inchangé et mené par Ashleigh Barty, devant Barbora Krejcikova et Aryna Sabalenka, mais on ne verra pas l'Australienne sur les courts au mois de mars, car elle a décidé de renoncer à Indian Wells et Miami (dont elle est tenante du titre) pour soigner une blessure. Le seul changement dans le Top 10 concerneVictorieuse du tournoi de Monterrey, la Canadienne de 19 ans Leylah Fernandez ne gagne pas de places au classement (21eme), car elle avait déjà remporté ce tournoi l'an passé. Finaliste, la Colombienne Camila Osorio gagne quant à elle neuf places pour se retrouver 35eme. A Lyon, c'est la Chinoise Shuai Zhang qui a triomphé, et cela lui permet de grimper de 23 rangs, pour prendre la 41eme place. Finaliste, l'Ukrainienne Dayana Yastremska se retrouve quant à elle 103eme, après avoir gagné 37 places.Du côté des Françaises, Alizé Cornet reste la n°1 tricolore, malgré son élimination d'entrée à Lyon. Elle profite de la chute de plusieurs adversaires pour grimper de trois rangs et se retrouver 34eme, prolongeant son rêve d'être tête de série à Roland-Garros. Grâce à sa demi-finale, chez elle à Lyon, Caroline Garcia gagne quant à elle huit places (66eme), tout comme Harmony Tan, huitième de finaliste à Monterrey (91eme).alors que Tan et Parry passeront pas les qualifications.Barbora Krejcikova (RTC) 5 073Aryna Sabalenka (BIE) 4 853Iga Swiatek (POL) 4 776Anett Kontaveit (EST) 4 721Maria Sakkari (GRE) 4 436 (+1)Paula Badosa (ESP) 4 424 (-1)Karolina Pliskova (RTC) 4 242Garbiñe Muguruza (ESP) 3 235Ons Jabeur (TUN) 3 065