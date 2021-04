Classement WTA : Barty reste une solide numéro 1 mondiale, Andreescu très proche du Top 5

Si le podium n’a pas bougé, le Top 10 du classement WTA a vu sa hiérarchie être modifiée. Victorieuse de son deuxième titre en 2021 à l’occasion du tournoi de Miami, Ashleigh Barty reste solidement attachée à la première place même si Naomi Osaka a réduit l’écart de 150 points au bénéfice de sa demi-finale en Floride. Simona Halep, contrainte de renoncer avant les 16emes de finale, abandonne quasiment 600 points mais maintient Sofia Kenin, qui n’a pas fait mieux que la Roumaine, à bonne distance. Mais la grande gagnante de la quinzaine floridienne est sans contestation Bianca Andreescu. Profitant de sa place en finale, la Canadienne passe de la neuvième à la sixième place, à un peu moins de 500 points d’Elina Svitolina, qui conclue le Top 5. Eliminée en quarts de finale à Miami, Aryna Sabalenka gagne une place et établit son nouveau meilleur classement en carrière avec la septième place.

S.Williams et Pliskova continuent de reculer

Absente en Floride en raison d’une opération à la bouche, Serena Williams est ainsi doublée par Aryna Sabalenka et recule à la huitième position. Mais cela n’est rien à côté de Karolina Pliskova. La Tchèque, qui a été éliminée dès les 16emes de finale, perd trois rangs et se retrouve désormais neuvième, juste devant Kiki Bertens, qui remonte d’un rang pour doubler Petra Kvitova. Côté Français, malgré son élimination d’entrée à Miami, Fiona Ferro reste numéro 1 mais perd un rang pour pointer à la 45eme place mondiale. Caroline Garcia, qui a chuté face à Simona Halep au deuxième tour, retombe au 54eme rang à égalité de points avec… Kristina Mladenovic qui gagne une place et se retrouve 55eme. Alizé Cornet, pour sa part, profite de sa victoire au premier tour face à Svetlana Kuznetsova pour gagner deux places au classement et pointer à la 59eme position, étant la dernière Tricolore à figurer dans le Top 100 mondial.



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 5 avril 2021

1- Ashleigh Barty (AUS) 9 186 points

2- Naomi Osaka (JAP) 7 985

3- Simona Halep (ROU) 6 965

4- Sofia Kenin (USA) 5 915

5- Elina Svitolina (UKR) 5 750

6- Bianca Andreescu (CAN) 5 265 (+3 places)

7- Aryna Sabalenka (BIE) 5 085 (+1)

8- Serena Williams (USA) 4 850 (-1)

9- Karolina Pliskova (RTC) 4 660 (-3)

10- Kiki Bertens (PBS) 4 490 (+1)

...

45- Fiona Ferro (FRA) 1 610 (-1)

...

54- Caroline Garcia (FRA) 1 530 (-3)

55- Kristina Mladenovic (FRA) 1 530 (+1)

...

59- Alizé Cornet (FRA) 1 310 (+1)

...