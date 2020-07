Challenge Elite FFT - Cornet : « Comme des machines de Formule 1... »

Cornet : « En bas du corps, je n'ai pas trop perdu »



🎙️ "Je sens que je ne suis pas encore prête à enchaîner les matchs. C'est bien que cette tournée soit là pour nous entraîner !"

Vainqueur en 2 sets de Jessika Ponchet, @alizecornet revient sur sa victoire et la reprise des matchs. 👇 pic.twitter.com/HmRTSuQFY6



— FFT (@FFTennis) July 14, 2020

Si pour toutes les joueurs du circuit, confinement avait rimé avec arrêt total de la compétition, certaines avaient au moins eu le privilège de taper parfois la balle, histoire de conserver quelques sensations. Alizé Cornet n'a pas eu cette chance. La Niçoise a expliqué mardi après sa victoire aisée face à Jessika Ponchet (6-4, 6-2) à Cannes pour le compte du Challenge Elite FFT qu'elle n'avait« Je n’ai pas pu m’entraîner, même pas une seule fois, car je n’avais pas de court de tennis à proximité. Rien ne remplace finalement ce contact de la balle dans la raquette et toutes les contraintes que ça engendre. Il n’y a pas eu ça pendant plus de deux mois. » Dans ces conditions,« L’une de mes grosse faiblesse, c’est mon épaule. Et elle a bien morflé pendant le confinement, parce que , donc quand j’ai repris, mon épaule s’était un peu désathlétisée. Et c’est vrai que j’ai du mal à reprendre », avoue la championne du monde avec les Bleues, ravie néanmoins de voir que ses efforts commencent à payer.« Ca revient. J’ai pu taper un peu plus fort que la semaine dernière, servir un peu plus fort aussi, c’est juste qu’il faut dealer avec toutes ces douleurs qui réapparaissent », note la 59eme mondiale, qui« On dit souvent que les athlètes de haut niveau sont des machines de Formule 1, analyse Cornet au micro de la FFT. Il faut que tout au détail près soit parfait, sinon c’est la douleur ou la blessure. Moi, le fait de m’être bien entraînée physiquement pendant le confinement fait que je n’ai pas trop perdu en bas du corps. Je me déplace toujours bien et je me sens très confiante au niveau des jambes, c’est une très bonne chose, surtout avec mon jeu. » Une épaule droite qui va mieux, des sensations retrouvées, la numéro 4 française se sait sur la bonne voie. « Même s'il y a encore du boulot », assure l'intéressée, opposée mardi à Diane Parry.