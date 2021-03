ATP - Doha : Fritz sort Shapovalov, Rublev profite encore du forfait de son adversaire !

Nouvel exploit pour Fritz, Rublev encore qualifié sans jouer



A Melbourne en février dernier, Taylor Fritz n'était pas passé loin d'un exploit retentissant face à Novak Djokovic. L'Américain avait finalement échoué, mais il en avait gardé sous le pied et il en fait l'étalage depuis le début de cette semaine à Doha, où il enchaîne les exploits. Ainsi, après avoir fait chuter mercredi David Goffin (tête de série numéro 6) à l'issue d'un match interminable, Fritz a joué jeudi un vilain tour à une autre tête de série, en l'occurrence Denis Shapovalov (n°4), battu lui aussi en trois sets (5-7, 6-3, 7-5) par le 33eme mondial, qui se retrouve ainsi dans le dernier carré du tournoi qatari. Fritz avait pourtant mal démarré la partie contre le numéro 11 au classement, avec la perte du premier set sur le premier break de ce match, mais il s'est tout de suite reprise, a signé lui aussi l'unique break de la seconde manche pour recoller avant d'avoir le dernier mot à l'issue d'un troisième et dernier set très disputé.

Une première depuis la création de l'ATP Tour !



Le jeune Canadien a ainsi réussi à revenir à 5-5 alors que son adversaire venait de servir une première fois pour le match. Fritz a alors tout de suite repris les devants, mais sans trembler cette fois au moment de conclure. Andrey Rublev était alors déjà assuré de disputer les demi-finales, pour la cinquième fois en cinq tournois, épreuves du Grand Chelem et du Masters 1000 exceptées. Cette fois, l'inarrêtable Russe a même pu s'offrir un peu de repos. Alors que les quarts de finale proposaient quatre jours après la victoire de Rublev sur Marton Fucsovics à Rotterdam des retrouvailles immédiates entre le 8eme mondial et le Hongrois, ce dernier a déclaré forfait avant la rencontre. Rublev, en course pour un neuvième titre en carrière, s'est donc de nouveau qualifié sans jouer. Au tour précédent, Richard Gasquet avait en effet jeté l'éponge lui aussi avant de se frotter au Russe, qualifié pour de nouvelles demies sans avoir donné encore le moindre coup de raquette. Cela n'était encore jamais arrivé depuis la création de l'ATP Tour, en 1990.



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 747 883€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Thiem (AUT, n°1) ou Bautista Agut (ESP, n°5) - Rublev (RUS, n°3)

Fritz (USA) - Basilashvili (GEO) ou Federer (SUI, n°2)



Quarts de finale

Thiem (AUT, n°1) - Bautista Agut (ESP, n°5)

Rublev (RUS, n°3) bat Fucsovics (HON) : forfait

Fritz (USA) bat Shapovalov (CAN, n°4) : 5-7, 6-3, 7-5

Basilashvili (GEO) - Federer (SUI, n°2)



Huitièmes de finale

Thiem (AUT, n°1) bat Karatsev (RUS, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°5) bat Bublik (KAZ) : 6-4, 6-3

Rublev (RUS, n°3) bat Gasquet (FRA) : forfait

Fucsovics (HON) bat Harris (AFS, Q) : 4-6, 7-6 (5), 6-2



Fritz (USA) bat Goffin (BEL, n°6) : 6-1, 5-7, 7-6 (9)

Shapovalov (CAN, n°4) bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-4

Basilashvili (GEO) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-2, 6-2

Federer (SUI, n°2) bat Evans (GBR) : 7-6 (8), 3-6, 7-5



1er tour

Thiem (AUT, n°1) - Bye

Karatsev (RUS, WC) bat Zayid (QAT, WC) : 6-4, 6-0

Bublik (KAZ) bat Ramanathan (IND, Q) : 6-4, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°5) bat Opelka (USA) : 4-6, 6-3, 6-4



Rublev (RUS, n°3) - Bye

Gasquet (FRA) bat Rola (SLO, Q) : 6-4, 6-4

Fucsovics (HON) bat Lajovic (SER) : 7-6 (3), 6-3

Harris (AFS, Q) bat Wawrinka (SUI, n°7) : 7-6 (3), 6-7 (6), 7-5



Goffin (BEL, n°6) bat Krajinovic (SER) : 6-4, 6-4

Fritz (USA) bat Sonego (ITA) : 7-6 (5), 6-4

Pospisil (CAN) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Jaziri (TUN, WC) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-2, 7-5

Basilashvili (GEO) bat Millman (AUS) : 2-6, 6-4, 6-2

Evans (GBR) bat Chardy (FRA) : 6-4, 1-6, 6-2

Federer (SUI, n°2) - Bye