Ligue des nations: La passe de trois pour la France

Trois matches et trois victoires pour les Bleus depuis le début de la Ligue des nations. Ce dimanche, les hommes de Laurent Tillie se sont imposés face au Japon (25-22, 25-27, 25-19, 25-15).

Une fois encore, les Bleus ont su imprimer le rythme, malgré la perte d'un second set extrêmement accroché. Mais comme lors de leurs deux premiers matches, s'ils ont lâché une manche, les Français ont su redresser la barre au bon moment.

