Ligue des Nations (Demi-finales) : Les Bleus dominent l'Italie

Il ne peut quasiment rien arriver à ces Bleus ! Dans l’ambiance bouillante de Bologne, les joueurs d’Andrea Giani ont donné une petite leçon à l’Italie à l’occasion des demi-finales de la Ligue des Nations de volley. Si l’entame de la première manche a vu les deux équipes se toiser avec un écart qui n’a jamais dépassé deux points, l’équipe de France a progressivement imposé son rythme à la Squadra Azzurra. Malgré Alessandro Michieletto (10 points), les Italiens ont couru après le score mais leur volonté de s’accrocher n’a pas été loin d’être payante. En tout fin de set, grâce à trois points de suite, les Italiens sont repassés devant de deux longueurs… mais ont alors encaissé un 5-0 qui a propulsé les Bleus vers le gain de la manche à la deuxième occasion. Dos au mur, les joueurs de Fernandino de Giorgi ont démarré le deuxième set tambour battant avec un avantage de deux longueurs quasiment immédiat, sans que cela ne tienne très longtemps. Appliqués autant en attaque qu’en réception, les Bleus ont enquillé les points, notamment grâce à Jean Patry (16 points).

Les Bleus injouables pour l’Italie

Cela leur a permis de repasser devant et de creuser petit-à-petit un écart impossible à rattraper pour l’Italie. A la deuxième balle de set et avec une marge de cinq points, les champions olympiques ont fait un pas de plus vers la finale de la Ligue des Nations. L’entame du troisième set, quant à lui, a été une démonstration au service des Bleus, avec Trévor Clévenot (15 points) et Antoine Brizard (3 points) à la manœuvre. Remportant six des sept premiers échanges, les joueurs d’Andrea Giani se sont offert un matelas qu’ils ont su jalousement conserver. Atteignant même la barre des dix points d’avance devant un public médusé et face à une sélection italienne désœuvrée, les Bleus n’ont jamais coupé leur effort. La première balle de match a été la bonne (22-25, 20-25, 15-25) et permet à l’équipe de France de se qualifier pour sa deuxième finale de Ligue des Nations, quatre ans après la défaite concédée à Lille face aux Russes. Cette fois, ce seront les Etats-Unis, tombeurs de la Pologne, qui seront sur leur chemin ce dimanche.



VOLLEY - LIGUE DES NATIONS / PHASE FINALE

Du 20 au 24 juillet 2022, à Bologne (Italie)



Finale - Dimanche 24 juillet

21h00 : Etats-Unis - France



Petite finale - Dimanche 24 juillet

18h00 : Pologne - Italie



Demi-finales - Samedi 23 juillet 2022

Pologne - Etats-Unis : 0-3 (22-25, 23-25, 13-25)

Italie - France : 0-3 (22-25, 20-25, 15-25)



Quarts de finale

Mercredi 20 juillet 2022

Etats-Unis - Brésil : 3-1 (20-25, 25-22, 25-23, 25-17)

Italie - Pays-Bas : 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-22)



Jeudi 21 juillet 2022

France - Japon : 3-0 (26-24, 25-16, 25-20)

Pologne - Iran : 3-2 (25-21, 24-26, 25-18, 16-25, 15-7)