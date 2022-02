Ligue A (H/J22) : Tours s'impose nettement à Nantes-Rezé

Tours est plus que jamais solidement attaché à la première place. Lors du premier match de la 22eme journée, le TVB s’est nettement imposé sur la pelouse de Nantes-Rezé. Si l’entame du premier set a vu les deux équipes rester au contact, avec l’écart qui n’a pas dépassé deux points, les Tourangeaux ont progressivement pris l’ascendant pour prendre trois longueurs d’avance. C’est un 5-1 qui a permis aux joueurs de Marcelo Fronckowiak de s’éloigner au score. Ils ont toutefois eu du mal à conclure la manche, n’y parvenant qu’à leur cinquième opportunité. Les Nantais se sont ensuite montrés opportunistes. Dominés au tableau d’affichage durant l’essentiel de la deuxième manche, les coéquipiers de Davy Moraes Silva (12 points) ont toutefois su empêcher le TVB de creuser un écart significatif. Accélérant dans la dernière ligne droite, Nantes-Rezé a su relancer le suspense en remportant la deuxième manche.

Tours a peiné avant d’être à sa main

Si les deux équipes sont su signer des séries au début du troisième set, le chassé-croisé entre les deux formations a fini par tourner en faveur de Tours mais, là-encore, il a fallu trois balles de set pour que le TVB reprenne l’avantage. Dès lors, les coéquipiers de Luciano Palonsky (15 points) ont passé une vitesse et ont très vite mis une distance avec Nantes-Rezé, qui n’a cessé de courir au score mais sans jamais arvenir à revenir. A la troisième balle de match, Tours s’est assuré une 17eme victoire en 19 matchs (22-25, 25-23, 23-25, 19-25) et une avance de sept points sur Montpellier, qui compte un match en plus. Nantes-Rezé, battu pour la troisième fois de suite, reste à trois points de Paris et pourrait voir le Top 8 s’éloigner un peu plus au terme de cette 22eme journée du championnat.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 22EME JOURNEE

Jeudi 17 février 2022

Nantes-Rezé - Tours : 1-3 (22-25, 25-23, 23-25, 19-25)



Vendredi 18 février 2022

19h30 : Sète - Narbonne

20h00 : Tourcoing - Paris

20h30 : Cambrai - Toulouse



Samedi 19 février 2022

18h00 : AS Cannes - Nice

19h00 : Le Plessis-Robinson - Montpellier

19h30 : Poitiers - Chaumont