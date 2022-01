Ligue A (H/J19) : Nice s'est arraché

Seulement trois matchs sur sept vont pouvoir se dérouler aux dates prévues lors de cette 19eme journée de Ligue A masculine, et cette journée a débuté avec la victoire à l'arraché de Nice sur Plessis-Robinson. Les Niçois, sixièmes du classement, l'ont emporté 29-27, 17-25, 25-18, 14-25, 15-13 en 2h09 contre les Franciliens, neuvièmes, à l'issue d'un match à rebondissements. Nice a mené pendant une grande partie du premier set (10-6, 22-19) mais a dû attendre sa quatrième balle de set pour l'emporter (29-27), même si le PRVB ne s'en est pas procuré. Dans le deuxième, le promu s'est réveillé et a largement dominé les débats, comptant jusqu'à douze points d'avance (7-19) pour finalement l'emporter de huit (17-25).

Lima porte Nice

Cela n'a pas inquiété Nice, qui a réagi immédiatement en empochant la troisième manche après l'avoir menée à partir de 5-4 et creusé l'écart jusqu'à la fin (25-18). Une fois de plus, les Franciliens ont rétorqué avec un set facilement remporté : 14-25 après avoir compté jusqu'à douze points d'avance. Tout s'est donc joué au tie-break, où Nice a fait valoir son expérience et a mené de bout en bout après avoir commencé par un 7-1. Plessis-Robinson est revenu à 10-9 puis à 14-13 mais les Niçois l'ont emporté sur leur première balle de match. Bruno Lima a été le grand artisan de cette victoire azuréenne, avec 17 points, alors que les 20 points de l'ancien international français Antonin Rouzier n'ont pas suffi au promu.



LIGUE A (H) / 19EME JOURNEE

Vendredi 28 janvier 2022

Nice - Plessis-Robinson : 3-2 (29-27, 17-25, 25-18, 14-25, 15-13)



Samedi 29 janvier 2022

18h00 : Paris - Narbonne

20h00 : Montpellier - Toulouse



Reportés : Tourcoing - Cannes, Chaumont - Nantes-Rezé, Cambrai - Sète, Tours - Poitiers