Ligue A (H/J17) : Paris renverse Cambrai

Michelucci porte Paris

VOLLEY - LIGUE A (H) / 17EME JOURNEE

Vendredi 14 janvier 2022

Samedi 15 janvier 2022

Dimanche 16 janvier 2022

Mardi 22 février 2022

La Ligue A masculine mettait en partie son calendrier à jour ce mardi, avec un match en retard de la 17eme journée entre Paris et Cambrai. A quatre journées de la fin de la saison régulière, les victoire sont de plus en plus capitales, et les Parisiens en ont décroché une précieuse en quatre sets et 1h56 de jeu, devant 1050 spectateurs : 18-25, 25-19, 25-19, 25-22. Ce sont pourtant les Nordistes qui ont tiré les premiers, avec un set remporté de huit points sans jamais avoir été menés. Mais les Parisiens n'ont pas tremblé longtemps.Même scénario dans la troisième manche, où les deux équipes ont été à égalité jusqu'à 6-6, avant que le club de la capitale ne prenne peu à peu le dessus, pour l'emporter de nouveau de six points.Le quatrième set a été un peu plus disputé puisque Cambrai, mené 17-13 puis 20-17, a réussi à revenir à 21-21. Mais Paris a bien géré le money-time pour décrocher sa dixième victoire de la saison, grâce notamment aux 17 points de Renan Michelucci et aux 15 points d'Ibrahim Lawani (14pts pour Paul Villard côté Cambrai)., et se rapproche un petit peu plus des play-offs, tout en revenant à un point du septième, Tourcoing. Quant à Cambrai, il reste douzième, avec quatre points de retard sur l'équipe qui le précède (Plessis-Robinson) et cinq d'avance sur l'équipe qui le suit (Poitiers).- Toulouse : 3-2 (25-18, 23-25, 14-25, 25-20, 15-12)Tourcoing -: 2-3 (21-25, 23-25, 25-14, 27-25, 18-20)Poitiers -: 0-3 (17-25, 23-25, 23-25)- Chaumont : 3-1 (22-25, 25-21, 25-19, 26-24)Narbonne -: 0-3 (par forfait)- Nantes-Rezé : 3-2 (21-25, 25-21, 25-22, 22-25, 18-16)- Cambrai : 3-1 (18-25, 25-19, 25-19, 25-22)