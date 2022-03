Ligue A (F/J23) : Mulhouse et Le Cannet se maintiennent en tête

Mulhouse est plus que jamais lancé. Les joueuses de François Salvagni ont mis à profit la réception de l’avant-dernier du classement Evreux pour signer une septième victoire de suite et prendre leur revanche. En effet, le dernier revers concédé en Ligue A féminine par les Alsaciennes remonte au 11 décembre dernier à… Evreux. Les coéquipières de Marija Vujnovic (21 points) ont cru pouvoir récidiver après le gain de la première manche mais les Mulhousiennes, emmenées par Amanda Coneo Cardona (16 points) ont ensuite haussé le ton pour empocher les trois sets suivants et le match (22-25, 25-20, 25-23, 25-16). Une victoire qui permet aux Alsaciennes de se maintenir en tête du championnat à égalité de points avec Le Cannet. Le Voléro, quant à lui, a démarré tambour battant avec le gain de la première manche à Chamalières. Toutefois, Estelle Adiana (10 points) et ses coéquipières se sont accrochées pour revenir à un set partout. Le Cannet, sous l’impulsion de Karin Palgutova (19 points) a changé de braquet pour mettre un terme au suspense en quatre manches (16-25, 25_23, 15-25, 13-25).

Terville Florange et le RC Cannes perdent le contact avec Nantes

Derrière le duo de tête, au lendemain du succès de Nantes face à Vandoeuvre Nancy, Terville Florange et le RC Cannes ont passé une mauvaise soirée. Tout d’abord, les Mosellanes ont concédé une deuxième défaite de suite à l’occasion de la réception de Saint-Raphaël. Si Anna Spanou (20 points) et ses coéquipières ont su revenir à une manche partout, les Varoises ont ensuite repris l’ascendant et, sous l’impulsion de Lisa Arbos (25 points), ont déroulé pour s’imposer nettement (22-25, 26-24, 17-25, 23-25). Les Cannoises, quant à elle, ont sombré à Béziers. Mis à part un deuxième set très accroché, les coéquipières de Micaya White (15 points) ont peu existé face aux Angels de Bianca Cugno (18 points). Les Héraultaises mettent ainsi fin à une série de quatre défaites de suite en championnat (25-20, 28-26, 25-20). Grâce à sa victoire sur France Avenir 2024 (17-25, 18-25, 25-21, 16-25), Venelles revient à un point du RC Cannes et deux de Terville Florange. Paris Saint-Cloud, de son côté, poursuite sa descente au classement avec une quatrième défaite de site concédée à Marcq-en-Barœul (25-16, 25-18, 25-17), qui distance les Franciliennes au classement



VOLLEY - LIGUE A (F) / 23EME JOURNEE

Vendredi 4 mars 2022

Nantes - Vandoeuvre Nancy : 3-1 (25-15, 25-27, 25-22, 25-20)



Samedi 5 mars 2022

Béziers - RC Cannes : 3-0 (25-20, 28-26, 25-20)

Marcq-en-Barœul - Paris Saint-Cloud : 3-0 (25-16, 25-18, 25-17)

Terville Florange - Saint-Raphaël : 1-3 (22-25, 26-24, 17-25, 23-25)

Chamalières - Le Cannet : 1-3 (16-25, 25-23, 15-25, 13-25)

France Avenir 2024 - Venelles : 1-3 (17-25, 18-25, 25-21, 16-25)

Mulhouse - Evreux : 3-1 (22-25, 25-20, 25-23, 25-16)