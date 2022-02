Ligue A (F/J19) : Béziers signe une sixième victoire de suite face à Evreux

Béziers confirme son statut d’équipe en forme en Ligue A féminine. Les Angels ont profité de la réception d’Evreux, avant-dernier du classement, pour signer une sixième victoire consécutive et poursuivre sa remontée dans la hiérarchie du championnat. Empochant cinq des six premiers points, les Biterroises ont créé un premier écart mais les protégées de Flavien Rigal se sont accrochées pour conserver un écart limité à trois longueurs. Angela Leyva (18 points) et ses coéquipières ont toutefois pris l’ascendant dans l’échange pour se détacher plus nettement et mener de dix points. Au moment de conclure, les Angels ont laissé échapper quatre points mais la première balle de set a été la bonne.

Béziers jamais inquiété

La deuxième manche a tout d’abord été accrochée puis Evreux, emmené par Radostina Marinova (16 points) a fait la course en tête avec jusqu’à trois points d’avance. Mais un 6-0 en faveur de Béziers a changé la donne et le club héraultais est allé chercher le break avec une marge de cinq longueurs. Un ascendant qui s’est très vite confirmé au début du troisième set avec les joueuses de Fabien Simondet qui ont progressivement creusé l’écart. La première balle de match a été la bonne pour les Angels qui prolongent leur série positive (25-17, 25-20, 25-17) et remontent au sixième rang. Evreux, battu pour la quatrième fois de suite, reste avant-dernier avec cinq points de retard sur Chamalières.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 19EME JOURNEE

Samedi 5 février 2022

France Avenir 2024 - Le Cannet : 0-3 (13-25, 13-25, 14-25)

Saint-Raphaël - Nantes : 2-3 (25-21, 29-27, 19-25, 23-25, 11-15)

Terville Florange - Paris Saint-Cloud : 3-0 (25-18, 25-19, 25-23)

Venelles - RC Cannes : 0-3 (23-25, 22-25, 17-25)



Dimanche 6 février 2022

Béziers - Evreux : 3-0 (25-17, 25-20, 25-17)



Mercredi 2 mars 2022

20h00 : Marcq-en-Barœul - Chamalières



Reporté à une date ultérieure

Mulhouse - Vandoeuvre Nancy