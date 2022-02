Ligue A (F/J16) : St-Raphaël s'accroche au Top 8

Le duo Milos - Paradzik décisif pour St-Raphaël

VOLLEY - LIGUE A (F) / 16EME JOURNEE

Samedi 15 janvier 2022

Mardi 22 février 2022

Mercredi 23 février 2022

Mercredi 23 mars 2022

A cinq journées de la fin de la saison régulière, St-Raphaël est toujours dans le bon wagon.. Les joueuses de St-Raphaël n'ont pas été inquiétées dans la première manche, où elles ont mené de bout en bout, comptant jusqu'à huit points d'avance (23-15). Elles ont été un peu plus accrochées dans la deuxième, où Evreux a tenu jusqu'à 11-11, avant d'encaisser un 6-1 et ne pas pouvoir revenir. En revanche, les Normandes ont dominé le troisième set, où elles ont seulement été menées une fois (2-1) avant de prendre le dessus sur leurs adversaires, comptant jusqu'à six points d'avance (13-19 ; 16-22).Mais dans la quatrième manche, les Varoises ont montré pourquoi elles étaient mieux classées et sont parvenues à conclure le match avec six points d'avance (25-19) alors qu'Evreux avait tenu jusqu'à 15-15. Laura Milos et Ajla Paradzik ont grandement contribué à ce succès, avec 18 points chacune, alors que les 13 points de Sabine Haewegene et Radostina Marinova n'ont pas suffi à Evreux.Evreux reste quant à lui scotché à l'avant-dernière place, à bonne distance du dernier (France Avenir 2024 est à dix points) et de l'antépénultième (Chamalières est à huit points).- France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-13, 25-12)Terville Florange -: 1-3 (19-25, 25-17, 21-25, 15-25)Paris Saint-Cloud -: 0-3 (21-25, 18-25, 16-25)RC Cannes -: 0-3 (17-25, 20-15, 21-25)Chamalières -: 0-3 (18-25, 23-25, 24-26)- Evreux : 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-19)Le Cannet - Mulhouse