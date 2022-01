Challenge Cup (F/Quarts de finale aller) : Scandicci s'impose face au RC Cannes

Le RC Cannes dos au mur avant le match retour

L’horizon du RC Cannes en Challenge Cup s’est nettement assombri. Après ses succès face à Aves puis Nitra lors des deux premiers tours, le club cannois a connu sa première défaite européenne de la saison à l’occasion du match aller des quarts de finale sur le parquet de Scandicci. Face à l’actuel troisième du championnat d’Italie, qui reste sur six victoires de rang à l’échelle nationale, les joueuses de Filippo Schiavo ont eu très vite la tête mise sous l’eau. Grâce à une série de six points consécutifs, les Italiennes ont creusé un écart devenu insurmontable. Concluant sur un 5-0, Scandicci a bouclé de manière expéditive la première manche. Le deuxième set a longtemps pris la même direction mais, après avoir mené de quatre points, les Italiennes ont encaissé un 6-0 et vu les Cannoises retrouver de l’allant. Toutefois, les coéquipières de Jaalia Winters (17 points) ont eu bien du mal à conclure, manquant quatre balles de set. Heureusement, la cinquième a été la bonne.La troisième manche a tout d’abord vu Scandicci faire la course en tête avant de voir le RC Cannes effacer un retard de quatre points pour prendre la même avance et approcher la fin de la manche avec l’avantage au score. C’est alors que les coéquipières de Louisa Lippmann (13 points) ont aligné cinq points de suite pour s’échapper et reprendre l’avantage à la deuxième balle de set. Dos au mur, les Cannoises se devaient de réagir pour aller chercher le tiebreak mais ça s’est avéré impossible. En effet, Scandicci a pris l’ascendant dès ls premiers échanges. Si les Azuréennes sont revenues deux fois au score, elles n’ont pas été en mesure de passer devant. Les Italiennes, de leur coté, ont creusé l’écart pour compter jusqu’à sept points d’avance puis conclure à leur deuxième balle de match (25-14, 24-26, 25-22, 25-19). Le RC Cannes aura ainsi besoin d’une victoire en trois ou quatre manches au retour sur le parquet du Palais des Victoires pour arracher un « golden set » et garder l’espoir d’intégrer le dernier carré.