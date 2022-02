CEV Cup : Tours file en demi-finale

✌️ VICTOIRE !🏐Set4️⃣pour TOURS !⚡️28/30 - 23/25 - 25/21 - 26/28💬Quel incroyable match ! Un dernier set sous haute tension, férocement disputé par deux équipes ultra motivées ! Bravo messieurs ! #CEVCupM #tours #toursmétropole #cd37 #centrevaldeloire pic.twitter.com/hqYn5HOmIO

— Tours Volley Ball (@ToursVolleyBall) February 10, 2022

Vainqueur une semaine plus tôt de son quart de finale aller de CEV Cup contre Karlovarsko sur le score de 3-0, Tours abordait la manche retour en République Tchèque ce jeudi avec le curseur de la confiance à son zénith. Et cette impression s'est confirmée dès le premier set. Bien que les débats sont âpres, les Tourangeaux s'adjugent le premier acte 28-30. Sans baisser de régime, toujours face à un concurrent coriace, le TVB remporte la seconde manche 23-25 et se qualifie officiellement pour les demi-finales de la Coupe d'Europe.Bien qu'ils ne se sont pas relâchés, les hommes de Marcelo Fronckowiak ont cédé le 3eme set (25-21) avant de toutefois relever leur niveau de jeu pour terminer le match en boulet de canon dans la 4eme manche (26-28) et ainsi signer une belle victoire en terrain hostile (1-3). Le club tricolore se hisse en demi-finale et défiera les Polonais de Belchatow, tombeurs du club roumain Arcada Galati. L'autre demi-finale mettra aux prises les Italiens de Monza et les Russes du Zenit Kazan. Vainqueur de cette Coupe d'Europe de volley en 2017, Tours peut prétendre à inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de l'épreuve pour égaler le Dinamo Moscou, seule équipe à avoir soulevé le trophée à deux reprises.