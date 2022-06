beIN SPORTS diffuseur de la Ligue A masculine de volley-ball pour la saison 2022/2023

Ce partenariat marque l’arrivée du championnat de France de volley pour la première fois sur les antennes de beIN SPORTS France, qui diffusera en exclusivité la plus belle affiche de Ligue A Masculine lors de chaque journée. À partir du vendredi 30 septembre, beIN SPORTS France proposera aux abonnés l’affiche premium de chaque journée de championnat en saison régulière tous les vendredis soir sur ses antennes.



A travers cet accord, la LNV va permettre aux fans de retrouver les plus belles rencontres du championnat sur les écrans, offrant ainsi une visibilité plus large aux acteurs de la discipline. Les résumés de l'ensemble des affiches et images fortes du championnat seront également disponibles sur le site et les réseaux sociaux de beIN SPORTS France. Les abonnés pourront réagir sur les réseaux sociaux via le hashtag #LNVextra.



Diffuseur des plus grandes compétitions de handball (Liqui Moly StarLigue, équipes de France féminine et masculine), de tennis (Wimbledon, circuit WTA, Billie Jean King Cup, Coupe Davis), de sports US (NBA, WNBA, NCAA, NFL, MLB) ou encore de boxe (Top Rank), beIN SPORTS vient ainsi enrichir son catalogue multisports qui s’associe à l’offre premium de football européen et international proposée sur ses antennes.



Martin AURENCHE, Vice-President Sports Contents & Acquisitions de beIN MEDIA GROUP :

« beIN SPORTS est heureuse d'offrir à la LNV et aux supporters des clubs la diffusion du championnat de LAM sur ses antennes. En tant que diffuseur de l'élite française masculine de handball et désormais de volley, beIN SPORTS s'inscrit comme un acteur majeur de la promotion des championnats de France multisports en proposant une visibilité sur les antennes et les réseaux sociaux de la chaîne. »



Yves BOUGET, Président de la LNV :

« Après 1 an sans diffusion TV, c’est un réel plaisir de retrouver la confiance d’un groupe de chaîne et une marque comme beIN SPORTS. Cela démontre la grande qualité de notre championnat masculin, qui a notamment su faire briller la France sur la scène européenne la saison dernière. Cette diffusion sur une chaîne premium nous permettra de mettre un coup de projecteur sur le volley professionnel français. Bien entendu, cette dernière sera complétée par notre plateforme LNVtv afin de proposer aux aficionados de volley, l’ensemble des autres rencontres de nos passionnants championnats. »