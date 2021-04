Villarreal : Emery en veut à l'arbitre

Vainqueur 2-1 d'Arsenal en demi-finale aller de Ligue Europa jeudi soir, Unai Emery s'en est pris à l'arbitrage après le penalty accordé aux Gunners. "On a eu des occasions pour mettre le troisième but, mais (Arsenal) a poussé. 2-0, ç'aurait été le bon résultat. On n'aurait pas dû encaisser de but. Le pénalty n'en est pas un, c'est une décision erronée importante", a expliqué l'entraineur espagnol en conférence de presse.



"D'autant plus quand on sait que le VAR n'a pas été consulté. En première période l'arbitre a déjà dû aller consulter le VAR après un pénalty sifflé, et on aurait dit qu'il ne voulait pas aller s'auto-corriger une deuxième fois. C'est un bon résultat, il faut rester positif dans notre discours. Il est juste un peu injuste, je crois, car il aurait pu être plus large. Mais ça reste une victoire".



Arsenal toujours en vie



De son coté, Mikel Arteta n'a pas caché que ce penalty, transformé par Nicolas Pepe, permettait à Arsenal d'y croire encore. "Ça change complètement la double confrontation. Ça fait une grosse différence. On sait qu'on est toujours là, mais on doit être meilleurs. Et, si on l'est, on aura une chance de voir la finale", a rappelé l'entraineur du club londonien.

Arteta : "On est toujours dans la course, on est vivant"