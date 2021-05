Villarreal : Capoue, intégration express !

Ils auraient pu être trois au coup d’envoi. Mais seuls deux joueurs français devraient débuter la finale de la Ligue Europa entre Manchester United et Villarreal, mercredi soir (21h) à Gdansk (Pologne). Si Paul Pogba, côté MU, et Etienne Capoue, dans le camp d’en face, sont assurés de débuter, Francis Coquelin commencera lui sur le banc, une habitude depuis son arrivée au sein du sous-marin jaune l’été dernier. Unai Emery préfère aligner Capoue avec Dani Parejo et Manu Trigueros, un trio qui lui donne pleine satisfaction.





Le technicien basque voulait déjà recruter l’international français (sept sélections, un but), relégué en Championship, quand il a débarqué en juillet 2020. Etienne Capoue, qui a évolué en Angleterre, à Tottenham (2013-2015) et surtout à Watford (2015-2020), après son départ de Toulouse, a finalement été transféré en janvier, et s’est rapidement imposé, inscrivant son premier but de superbe manière à Valladolid il y a deux semaines. "Je le connaissais de Watford, puisque je l'ai affronté, mais aussi grâce à mon ami Javi Gracia (ex-coach de Watford, ndlr). On avait déjà pensé à lui cet été et il constitue aujourd’hui un grand renfort", s’était réjoui l’ancien coach du PSG lors de sa signature.

Un beau duel avec Pogba

Et Capoue ne sera pas de trop lors de cette toute première finale dans l’histoire de Villarreal. Le natif de Niort (32 ans) en a lui déjà disputé une dans sa carrière, en FA Cup. Mais les banlieusards londoniens avaient été littéralement humiliés par Manchester City en finale de l’édition 2019 (6-0). Mercredi, c’est l’autre club mancunien qu’il va affronter, en espérant évidemment une toute autre issue. L’une des clés du match pourrait d’ailleurs être son duel franco-français avec Pogba.

Les deux hommes se sont ratés en équipe de France en 2013, Pogba débarquant chez les Bleus alors que Capoue connaissait ses dernières sélections. Mais il se sont croisés à cinq reprises en Premier League, la dernière fois en décembre 2019, avec une victoire 2-0 de Watford contre MU. Et l’ancien joueur du TFC signerait bien volontiers pour un scénario identique, ce qui lui permettrait de disputer la saison prochaine la Ligue des Champions pour la toute première fois de sa carrière.