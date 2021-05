Ligue Europa : Villarreal, enfin la bonne ?

Moreno à la relance ?

C’était il y a 15 ans. Pour sa première participation à la Ligue des Champions, Villarreal avait surpris l’Europe du football en atteignant les demi-finales, ne cédant que face à Arsenal lors d’une double confrontation très serrée. Après une défaite 1-0 à Highbury, le sous-marin jaune n’avait pu faire mieux que match nul au retour (0-0),Un club anglais que Villarreal retrouve donc aujourd’hui pour sa cinquième demi-finale européenne, mais cette fois en Ligue Europa, où il a perdu ses trois autres : contre Valence en 2004, quand elle s’appelait encore coupe de l’UEFA, puis face à Porto (2011) et Liverpool (2016). Heureusement pour la formation espagnole, son entraîneurEt s’il s’exprime rarement sur les arbitres, sauf celui de la remonta du Barça contre le PSG, le technicien basque n’a pas digéré le penalty qui a permis aux Gunners de réduire l’écart lors de la victoire du match aller (2-1), suite à une faute inexistante sur Bukayo Saka.s’est ainsi plaint Emery après ses retrouvailles avec son ancien club. Un but qui change tout avant le retour de jeudi soir à l’Emirates Stadium, où une victoire 1-0 des Londoniens suffirait à les qualifier.Les joueurs de Villarreal peuvent d’autant plus s’en vouloir qu’ils menaient déjà 2-0 à la demi-heure de jeu, et qu’ils auraient pu infliger aux hommes de Mikel Arteta un revers bien plus conséquent.et devra rectifier le tir à Londres, après quatre matchs consécutifs sans marquer, une première cette saison. Le suspense reste donc entier pour ce deuxième acte que manquera Etienne Capoue, expulsé à l’aller, tout comme Ceballos côté londonien.