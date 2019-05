Valence-Gameiro: "Ça fait mal"

Les efforts de Kevin Gameiro n’ont pas suffi. L’international tricolore a beau s’être offert un doublé lors de la demi-finale retour face à Arsenal, ce sont bien les Gunners qui l’ont emporté au Mestella (2-4), validant ainsi leur billet pour la finale de la Ligue Europa.

Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de RMC Sport, l’ancien Parisien a confié sa déception. "Ça fait mal, c’est une défaite qui fait mal à la tête, a-t-il expliqué. Mais il faudra vite passer à autre chose, oublier cette défaite et se concentrer sur le championnat et la finale de la Coupe du Roi. Ça ne sert à rien de refaire le match, on a perdu, c’est le foot c’est comme ça. On a vu qu’on ne méritait pas de passer, on a perdu les deux matches."

Qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi, où les attend le Barça, les Valencians peuvent encore espérer décrocher la quatrième place synonyme de Ligue des champions. Sixièmes de Liga à égalité avec le FC Séville, ils accusent pour l'heure trois points de retard sur Getafe à deux journées de la fin