Strasbourg-Thomasson: "Il nous manque peut-être un ou deux buts" 

13 ans d'absence sur la scène continentale, et Strasbourg en pince toujours pour la Coupe d'Europe. Jeudi, à La Meinau, les joueurs de Thierry Laurey ont réussi ces retrouvailles en dominant le Maccabi Haïfa (3-1) à l'occasion du match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue Europa. Auteur d'une entrée en jeu décisive dès le début de la seconde période avec à son actif le but qui donne l'avantage au Racing, avant d'offrir le but du break à Jonas Martin, Adrien Thomasson, malgré cettte belle option prise avant le retour en Israël, regrettait au micro de RMC Sport les nombreuses occasions non converties par son équipe après le repos, alors que les visiteurs évoluaient à 10 contre 11 depuis la fin de la première période.

"On reste un peu sur notre faim, avouait le milieu offensif. Il nous manque peut-être un ou deux buts de plus pour être contents, mais le principal, c'est qu'on ait gagné. Et on va aller là-bas en position de force." Avec l'ambition de prolonger cette campagne européenne le plus longtemps possible : "Quand on voit l'ambiance ce soir, c'est une superbe expérience, donc on espère passer ce tour, parce que je pense qu'on a les moyens de le faire. Et puis l'objectif, c'est d'atteindre la phase de poules, et puis il fera jour..."